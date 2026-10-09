Politika
VUČIĆA PONELE EMOCIJE, ZAPEVAO PRED KRCATOM HALOM Ovako nešto do sada niste videli - pogledajte trenutak kada je atmosfera u Kragujevcu eksplodirala (VIDEO)
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U hali "Jezero" u Kragujevcu nešto posle 18 časova počeo je skup liste "Aleksandar Vučić- Ujedinjena Srbija", na kome se prvo obratio bivši predsednik Srbije Tomislav Nikolić. Nakon njegovog govora, kada je voditelj najavio obraćanje Aleksandra Vučića, atmosfera u hali je eksplodirala!
Vučić peva na skupu u Kragujevcu Foto: Marko Kranjc
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Naime, iz grla na hiljade građana zaorio se hit "Ruzmarin", a u jednom trenutku zapevao je i Vučić.
Halom se orilo i 'Aco, Srbine', a kandidat za premijera nije mogao da sakrije emocije.
- Nikada za 33 godine nisam doživeo atmosferu kao večeras u Šumadiji - poručio je Vučić.
Detalje skupa čitajte u našem blogu.
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