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U hali "Jezero" u Kragujevcu nešto posle 18 časova počeo je skup liste "Aleksandar Vučić- Ujedinjena Srbija", na kome se prvo obratio bivši predsednik Srbije Tomislav Nikolić. Nakon njegovog govora, kada je voditelj najavio obraćanje Aleksandra Vučića, atmosfera u hali je eksplodirala!

1/11 Vidi galeriju Vučić peva na skupu u Kragujevcu Foto: Marko Kranjc

Naime, iz grla na hiljade građana zaorio se hit "Ruzmarin", a u jednom trenutku zapevao je i Vučić.

Halom se orilo i 'Aco, Srbine', a kandidat za premijera nije mogao da sakrije emocije.

00:15 Vučić zapevao na skupu "Ujedinjena Srbija" u Kragujevcu! Izvor: Kurir televizija

- Nikada za 33 godine nisam doživeo atmosferu kao večeras u Šumadiji - poručio je Vučić.

01:35 Aleksandar Vučić peva na skupu u Kragujevcu 2 Izvor: Kurir televizija