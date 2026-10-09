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Aleksandar Vučić, nosilac "Ujedinjena Srbija", je, govoreći danas na skupu u Kragujevcu, rekao je da su blokaderi pokušali da sruše našu zemlju i podsetio kako bivša vlast koja bi opet u fotelje nije ostavila kamen na kamenu.

1/11 Vidi galeriju Vučić peva na skupu u Kragujevcu Foto: Marko Kranjc

"Pokušali su da sruše našu zemlju. Odlučuju nekakvi plenumi. Izaćiće svuda neko na neku debatu, nikad neće da izađu na debatu sa mnom. Njihov prvi na listi neće, ne jer misle da sam ja bolji i pametniji, već hoće vama da kažu: 'Napamet nam ne pada da vam polažemo račune i da nekome odgovaramo za to šta će da bude naša politika ako pobedimo'. I to je ono što je najvažnije", rekao je Vučić i nastavio:

"Kamen na kamenu nisu ostavili, nijednu nam fabriku ostavili nisu. Kragujevac danas sa manje stanovnika ima 14.000 više zaposlenih nego u to vreme. Da li je dobro? Nije nikad dobro, samo hoću razliku da vam pokažem".

Osvrnuo se i na predizborni spot tzv. studentske liste:

"Spot im je mračan kao i oni. Pogledajte od kada vam oni računaju vreme, od 2012. jer do tada im je bilo idealno jer su mogli da pljačkaju i razaraju. Pričali su nam da će da budu neka nova lica, neki mladi ljudi, nit ima nekog mladog, nego nema ni seljaka, ni radnika. Nijednog radnika nemaju na svojoj listi, njih radnici i seljaci ne interesuju. Njih interesuje fotelja i njihovi džepovi i ništa drugo i to je sve što treba da znate o njima", kaće Vučić i dodaje: