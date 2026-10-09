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Aleksandar Vučić, nosilac "Ujedinjena Srbija", je, govoreći danas na skupu u Kragujevcu o predstojećim izborima, rekao da će "ta bitka biti najteža dosad" zato što je "velika sila udarila na našu zemlju".

"Ta bitka će biti najteža bitka do sada. Ne zato što, kako je predsednik Nikolić to rekao, se suočavamo sa nekim ko je mnogo pametniji, mnogo bolji, mnogo uspešniji od nekih prethodnih protivnika. Ne, već zato što je velika sila udarila na našu zemlju. Velika sila spolja. Jer tačno je: nisu ovde i u ovoj zemlji smislili da nam decu, đake, studente izvode iz škola. Od nekog drugog je to smišljeno", naveo je Vučić i nastavio:

Vučić peva na skupu u Kragujevcu Foto: Marko Kranjc

"Pokušali su da nam sruše Srbiju u prethodne dve godine. Pokušali su ne samo da podele naše porodice, ne samo da odvoje decu od roditelja, a i decu i roditelje od baka i deka. Pokušali su da sruše sve naše vrednosti. Pokušali su da nam kažu da ne odlučujete vi, građani Srbije, ni o čemu, već odlučuju nekakvi plenumi. Odlučuje neko sa strane, da ni sami ne znate ko je, a napamet im ne pada ni račune da vam polažu. Izaći će svuda ponegde u neku debatu. Nikada neće da izađu u debatu ili duel sa mnom. Njihov prvi na listi neće. Ne zbog toga što oni misle da sam ja bolji ili pametniji, već zbog toga što oni hoće vama, oni spolja koji su sve osmislili, hoće vama, poštovani građani Srbije, da kažu sledeće. Hoće da vam kažu: 'Napamet nam ne pada da vam polažemo račune i da nekome odgovaramo za to što će da bude naša politika ako pobedimo'. I to je ono što je najopasnije".

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