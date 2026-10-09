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Aleksandar Vučić otkrio je u Kragujevcu detalj razgovora sa Vladimirom Putinom od pre četiri godine, navodeći da mu je tada rekao da će ga pozvati samo ukoliko Srbija bude toliko pritisnuta da više ne može da izdrži bez uvođenja sankcija Rusiji.

Vučić se tokom govora osvrnuo na politiku Srbije prema Rusiji.

Vučić peva na skupu u Kragujevcu Foto: Marko Kranjc

"Pre četiri godine rekao sam Putinu: 'Neću te zvati osim ako ne budem morao da uvedem sankcije', što bi značilo da je Srbija toliko pritisnuta da više ne mogu da izdržim", rekao je Vučić.

Kako je naveo, Putin mu je kasnije govorio:

"Zadovoljan sam i srećan što me nisi pozvao."

Vučić je dodao da je time ispunio ono što je obećao.

"Vodio sam računa o interesima srpskog naroda, tradiciji, srpskoj politici i o tome da prijateljima ne okrećemo leđa kada im je teško", kazao je Vučić.

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