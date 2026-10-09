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Nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija" Aleksandar Vučić rekao je da je stvar u tome što ćemo mi da kažemo, učinimo i uradimo za naš narod.

- Reč je o našem planu, i o našem programu, i o našim idejama. Mi moramo sebe da promenimo. Svi koji su bili na vlasti neće više biti na vlasti. Više od 50% ljudi u lokalu moraće da ode sa vlasti, da ih zamenimo drugim, i novim ljudima, da ih zamenimo ljudima koji žele da slušaju građane i da vode računa, i da pokažu brigu prema građanima. Isti je slučaj i sa ministrima, gde će promene biti još veće. Mi moramo, pored brige o ljudima, da uradimo nekoliko važnih stvari za našu zemlju. Moramo da sačuvamo samostalnost, vojnu neutralnost, da sami donosimo odluke, da čuvamo svoju zemlju, da nam vojska napreduje. Moramo, kao što smo je unapredili toliko da je neprepoznatljiva danas u odnosu na ono što smo nasledili - rekao je Vučić.

On je naglasio da mi moramo da rešavamo problem sa vodosnabdevanjem u celoj Srbiji, konačno da rešavamo pitanje kanalizacije za sve naše gradove i za sva naša sela.

- I konačno, ono što moramo da uradimo, to su zdravstveni objekti, i to ne samo u velikim gradovima, već u svim mestima širom Srbije. I za to već pripremamo novac, i to ćemo u najkraćem mogućem roku da uradimo. I kada to kažem: u martu, aprilu kreće prva faza, ovde u Kragujevcu, druga faza, 2029-2032, da to bude spejs šatl ovde, šumadijski, samo da to imate u vidu. Takođe, u Kragujevcu, severnu obilaznicu, idemo zatim na brzu saobraćajnicu od Vučkovice prema Mrčajevcima, jer hoćemo da Kragujevac, kao srce Srbije, bude spona između E75 koridora 10 i koridora 11. Takođe, hoću da dovodimo i nove investitore. Danas je Kragujevac inovacioni distrikt, danas je Kragujevac najmoderniji, najnapredniji grad u našoj zemlji po tom pitanju. Hoćemo još data centara, hoćemo još superkompjutera ovde, ali hoćemo pre svega da se pokaže briga prema običnom čoveku, i u Kragujevcu, i u Batočini, i u Lapovu, i u Rači, i u Kniću, i u svakom šumadijskom mestu. U Aranđelovcu, naravno - rekao je on i nastavio:

- Hoću da završimo most Karađorđe, jer kad dođe do Aranđelovca, onda ide do Rače, pa do Despotovca, pa do Bora. Eto još jednog važnog i odličnog puta za Kragujevac i povezivanje i sa istokom Srbije. Velike su to stvari, ogromne su te promene. Hoću da vam kažem: danas je prosečna plata u Kragujevcu 992 evra. Ja vam kažem, ukoliko me podržite za predsednika vlade, do kraja mandata sledeće vlade, prosečna plata u Kragujevcu biće 1.500 evra. 1.500 evra prosečna plata u Kragujevcu. Velike promene. Velike. Penzije: u januaru prosečna penzija u Srbiji biće 520 evra. Ja hoću, baš kao što sam rekao, da penzije prate plate. Želim da pre kraja mog mandata penzija bude preko 750 evra. I siguran sam da to zajedno možemo da uradimo, i da to zajedno možemo da napravimo.