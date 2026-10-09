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Siniša Mali objavio je snimak iz hale "Jezero" u Kragujevcu i zahvalio građanima koji su u velikom broju pružili podršku listi "Aleksandar Vučić – Ujedinjena Srbija", poručivši da su mir, stabilnost, rast plata i penzija i nova radna mesta ključni razlozi zbog kojih poziva građane da 25. oktobra podrže listu broj 1.

Siniša Mali oglasio se na Instagramu nakon Velikog skupa Ujedinjene Srbije u Kragujevcu, gde je zahvalio građanima na podršci i atmosferi u hali "Jezero".

"Evo stigao sam u Kragujevac, hala 'Jezero', prelepa atmosfera, velika podrška listi 'Aleksandar Vučić – Ujedinjena Srbija", rekao je Mali u snimku.

On je naveo da podršku toj listi vidi kao glas za nastavak ekonomskog razvoja zemlje.

"Glas za mir, glas za stabilnost, glas za rast i razvoj naše zemlje, za rast plata, za rast penzija, za nova radna mesta. To je ono što čini Srbiju uspešnom", rekao je Mali.

Govoreći o izborima 25. oktobra, pozvao je građane da podrže listu pod rednim brojem 1.

"Kada razmišljate 25. oktobra šta i kako da činite, koji broj da zaokružite, zaokružite broj 1 - "Aleksandar Vučić – Ujedinjena Srbija", rekao je Mali.

Mali je u objavi zahvalio građanima Kragujevca što su, kako je naveo, pokazali podršku "pravim vrednostima, trudu i rezultatima". On je poručio da su u vremenu globalnih izazova jedinstvo i međusobno poverenje posebno važni.

"Naša najveća snaga nije u razlikama koje postoje među nama, već u sposobnosti da budemo zajedno, da se međusobno poštujemo, razumemo i podržavamo", napisao je Mali.

Kao ključne ideje skupa izdvojio je jedinstvo, slogu, stabilnost i mir.

"To su vrednosti koje nam omogućavaju da gradimo, stvaramo, planiramo budućnost i živimo dostojanstveno", naveo je.

Mali je ocenio da je Srbija ostvarila veliki ekonomski napredak u odnosu na 2012. godinu.

"Srbija je danas jedna od najbrže rastućih evropskih zemalja uprkos tome što je 2012. bila na rubu bankrota. Učinili smo nemoguće pomake i zato je važno da rezultate sačuvamo i nastavimo niz rekorda i uspeha", napisao je Mali.

Na kraju je poručio da iz Kragujevca odlazi zadovoljan podrškom koju je video.