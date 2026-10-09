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Skup liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija" u kragujevačkoj hali "Jezero" protekao je u veličanstvenoj atmosferi. 

Hit večeri bila je čuvena pesma "Ruzmarin" legendarne pevačice Merime Njegomir. Te stihove zapevao je i Aleksandar Vučić kada je stao za govornicu, a pre nego što je počeo govor.

Sve je pucalo od emocija u krcatoj hali "Jezero", naročito kada bi narod zapevao "Ruzmarin", uz jednu izmenu u refrenu:

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Zovi anđele, Aco Srbine Izvor: Kurir

"Stavi ruzmarin ispod jastuka,

nek' nam večno miriše,

zovi anđele,

ACO SRBINE,

da nas nikad ne rastave"...

 I Vučić je na Instagramu podelio snimak te fenomenalne atmosfere, uz komentar: "Hvala, Kragujevčani".

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