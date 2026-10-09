Politika
"ZOVI ANĐELE, ACO SRBINE..." Narod prilagodio hit Merime Njegomir u krcatoj hali "Jezero" - sve pucalo od emocija! VUČIĆ: HVALA, KRAGUJEVČANI (VIDEO)
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Skup liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija" u kragujevačkoj hali "Jezero" protekao je u veličanstvenoj atmosferi.
Hit večeri bila je čuvena pesma "Ruzmarin" legendarne pevačice Merime Njegomir. Te stihove zapevao je i Aleksandar Vučić kada je stao za govornicu, a pre nego što je počeo govor.
Sve je pucalo od emocija u krcatoj hali "Jezero", naročito kada bi narod zapevao "Ruzmarin", uz jednu izmenu u refrenu:
"Stavi ruzmarin ispod jastuka,
nek' nam večno miriše,
zovi anđele,
ACO SRBINE,
da nas nikad ne rastave"...
I Vučić je na Instagramu podelio snimak te fenomenalne atmosfere, uz komentar: "Hvala, Kragujevčani".
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