Politika
ĐURĐEVIĆ STAMENKOVSKI NA SKUPU U KRAGUJEVCU! Podrška Vučiću i "Ujedinjenoj Srbiji" uz druženje s narodom u veličanstvenoj atmosferi (FOTO/VIDEO)
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Predsednica Srpske stranke Zavetnici Milica Đurđević Stamenkovski bila je na današnjem skupu u Kragujevcu kako bi pružila podršku listi "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija".
Podrška Vučiću i "Ujedinjenoj Srbiji" Foto: Privatna arhiva
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Đurđević Stamenkovski je boravila u novovaroškom kraju, stigla i na obeležavanje Dana grada Užica, a onda i u kragujevačku halu "Jezero" da podrži Aleksandra Vučića i "Ujedinjenu Srbiju".
Predsednica Srpske stranke Zavetnici je, kao i svi prisutni, bila očarana veličanstvenom atmosferom.
Mnogo ljudi je prišlo Milici Đurđević Stamenkovski sa željom da se upoznaju, zagrle i fotografišu. Ona im je svima strpljivo izlazila u susret...
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