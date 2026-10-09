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Predsednica Srpske stranke Zavetnici Milica Đurđević Stamenkovski bila je na današnjem skupu u Kragujevcu kako bi pružila podršku listi "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija".

Podrška Vučiću i "Ujedinjenoj Srbiji" Foto: Privatna arhiva

Đurđević Stamenkovski je boravila u novovaroškom kraju, stigla i na obeležavanje Dana grada Užica, a onda i u kragujevačku halu "Jezero" da podrži Aleksandra Vučića i "Ujedinjenu Srbiju".

Predsednica Srpske stranke Zavetnici je, kao i svi prisutni, bila očarana veličanstvenom atmosferom.

Mnogo ljudi je prišlo Milici Đurđević Stamenkovski sa željom da se upoznaju, zagrle i fotografišu. Ona im je svima strpljivo izlazila u susret...

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