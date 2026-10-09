Politika
"MOJ DANILO, MOJ PONOS" Pogledajte šta je Danilo Vučić uradio dok mu je otac bio na bini: Najemotivniji trenutak na skupu, jednim gestom SVE JE RAZNEŽIO (VIDEO)
- Na skupu liste 'Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija' u Kragujevcu prisustvovali su Aleksandar Vučić i Tomislav Nikolić, uz veliki broj građana.
- Dok je govorio sa bine, Vučić je od sina Danila iz publike dobio poljubac kao znak podrške.
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Lista "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija" održala je veliki skup u Kragujevcu, kojem su prisustvovali Aleksandar Vučić i Tomislav Nikolić, uz veliki broj okupljenih građana.
Naime, dok je Vučić bio na pozornici i obraćao se građanima, njegov sin Danilo poslao mu je poljubac iz publike, pružajući mu podršku u tom važnom trenutku.
Iza političkih funkcija, državničkih obaveza i velikih govora krije se i ona najličnija uloga - uloga oca, kojem ljubav i podrška sina mogu značiti više od bilo kakvih reči.
U tom gestu, makar na trenutak, politička scena ustupila je mesto jednoj sasvim ljudskoj emociji između oca i sina.
"Moj Danilo, moj ponos", poručio je Vučić u opisu objave.
Kurir.rs
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