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Lista "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija" održala je veliki skup u Kragujevcu, kojem su prisustvovali Aleksandar Vučić i Tomislav Nikolić, uz veliki broj okupljenih građana.

Naime, dok je Vučić bio na pozornici i obraćao se građanima, njegov sin Danilo poslao mu je poljubac iz publike, pružajući mu podršku u tom važnom trenutku.

Iza političkih funkcija, državničkih obaveza i velikih govora krije se i ona najličnija uloga - uloga oca, kojem ljubav i podrška sina mogu značiti više od bilo kakvih reči.

U tom gestu, makar na trenutak, politička scena ustupila je mesto jednoj sasvim ljudskoj emociji između oca i sina.

"Moj Danilo, moj ponos", poručio je Vučić u opisu objave.

Kurir.rs

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