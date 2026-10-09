Politika
"SVI SU ZA VUČIĆA, I JA SAM ZA VUČIĆA" Lepa Lukić u Kragujevcu poslala jaku poruku s bine, pa zapevala veliki hit (VIDEO)
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Velika estradna zvezda Lepa Lukić bila je među zaduženima za dobar štimung na skupu liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija" u kragujevačkoj dvorani "Jezero.
Pre nego što je zapevala, Lepa Lukić je poslala poruku podrške Aleksandru Vučiću.
"Pozdravljam sve koji su za Vučića. Svi su za Vučića i ja sam za Vučića!", rekla je ona.
Potom je zapevala jedan od svojih velikih hitova "Od izvora dva putića"...
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