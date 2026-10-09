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Aleksandar Vučić, nosilac liste "Ujedinjena Srbija", objavio je na Instagramu snimak retrospektive veličanstvenog skupa u Kragujevcu.

Vučić je uz snimak napisao kratku i jasnu poruku:

"Do konačne pobede!"

Vučić je danas u krcatoj kragujevačkoj hali "Jezero" održao moćan govor, dok je okupljeni narod gromoglasno klicao i aplaudirao, ali i pevao veliki hit Merime Njegomir!

Govoreći o predstojećim izborima, Vučić je rekao da će "ta bitka biti najteža do sada", ali je naglasio da je važno da pobeda 25. oktobra bude što ubedljivija.

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