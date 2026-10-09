Politika
"DO KONAČNE POBEDE!" Vučić objavio snimak s veličanstvenog skupa u Kragujevcu i narodu poslao kratku, ali moćnu poruku (VIDEO)
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Aleksandar Vučić, nosilac liste "Ujedinjena Srbija", objavio je na Instagramu snimak retrospektive veličanstvenog skupa u Kragujevcu.
Vučić je uz snimak napisao kratku i jasnu poruku:
"Do konačne pobede!"
Vučić je danas u krcatoj kragujevačkoj hali "Jezero" održao moćan govor, dok je okupljeni narod gromoglasno klicao i aplaudirao, ali i pevao veliki hit Merime Njegomir!
Govoreći o predstojećim izborima, Vučić je rekao da će "ta bitka biti najteža do sada", ali je naglasio da je važno da pobeda 25. oktobra bude što ubedljivija.
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