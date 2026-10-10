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Aleksandar Vučić, nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", je na velikom skupu u Kragujevcu govorio o izborima 25. oktobra, političkim protivnicima, spoljnim pritiscima, velikim promenama unutar vlasti, ekonomskim ciljevima i razvoju Šumadije, a posebno je poručio da Srbija mora da sačuva samostalnost, vojnu neutralnost i pravo da sama odlučuje o odnosu prema Rusiji i Kosovu i Metohiji.

1/11 Vidi galeriju Vučić peva na skupu u Kragujevcu Foto: Marko Kranjc

Aleksandar Vučić je govor u Kragujevcu počeo zahvaljujući okupljenima na atmosferi za koju je rekao da nije doživeo tokom 33 godine političkog rada i zajedničkih skupova sa Tomislavom Nikolićem.

- Nikada u te 33 godine nisam doživeo atmosferu kao večeras u Kragujevcu. Beskrajno hvala Šumadiji, beskrajno hvala Kragujevcu - rekao je Vučić.

Izbori 25. oktobra

Jedna od glavnih tema govora bili su izbori 25. oktobra, koje je Vučić opisao kao "odsudnu i odlučujuću bitku".

Tvrdio je da izborna borba neće biti teška zbog snage domaćih protivnika, već zbog, kako je rekao, velikog pritiska spolja.

- Velika sila je udarila na našu zemlju. Nisu ovde smislili da nam decu, đake i studente izvode iz škola. Negde drugde je to smišljeno - rekao je Vučić.

Govoreći o blokadama i studentskoj listi, rekao je da građani moraju da odlučuju o politici Srbije, a ne plenumi ili bilo ko sa strane.

Foto: Marko Kranjc

- Pokušali su da nam kažu da ne odlučujete vi, građani Srbije, već nekakvi plenumi - rekao je.

Kritikovao je i to što, prema njegovim rečima, predstavnici studentske liste izbegavaju direktna politička sučeljavanja i ne žele da unapred objasne građanima kakvu bi politiku vodili.

Oštra poruke blokaderima iz redova bivšeg režima

Vučić je veliki deo govora posvetio periodu pre 2012. godine, optužujući bivši režim za uništavanje fabrika i radnih mesta.

Posebno je izdvojio Kragujevac.

- Kragujevac danas, sa manje stanovnika, ima 14.000 zaposlenih više nego u to vreme - rekao je.

Govoreći o listi političkih protivnika, tvrdio je da na njoj nema obećanih novih lica.

- Pričali su da će biti mladi ljudi. Nema ni mladih, ni seljaka, ni radnika. Njih interesuju fotelje i njihovi džepovi - rekao je Vučić.

Foto: Marko Kranjc

Ponovio je i tvrdnju da bi ekonomska politika njegovih protivnika dovela do snažnog slabljenja dinara.

- Već vam kažu: izaberite nas, imaćete evro za 200 dinara - rekao je.

"Hoćemo srpsku politiku bez diktata spolja"

Vučić je govorio i o događajima posle 2000. godine i tvrdio da su nekadašnji politički akteri unapred prihvatali zahteve zapadnih država vezane za Crnu Goru i tzv. Kosovo.

Zatim je postavio pitanje kakvi bi zahtevi, prema njegovoj oceni, mogli da uslede u budućnosti.

- Tražiće da formalno priznamo nezavisno Kosovo, da uvedemo sankcije Ruskoj Federaciji. Mi hoćemo da vodimo srpsku politiku, bez diktata spolja - rekao je.

Posebno je zahvalio Srbima sa Kosova i Metohije.

- Nikada, nikada, nikada nećemo priznati nezavisnost Kosova. Čuvaćemo i štititi Ustav i čuvati našu zemlju - poručio je.

Vučić otkrio šta je rekao Putinu

Govoreći o četiri godine tokom kojih Srbija nije uvela sankcije Rusiji, Vučić je ispričao detalj razgovora sa Vladimirom Putinom.

Foto: Ilija Ilić

- Rekao sam Putinu: "Neću te zvati, osim ako ne budem morao da uvedem sankcije", što bi značilo da je Srbija toliko pritisnuta da više ne mogu da izdržim - rekao je.

Kako je naveo, Putin mu je kasnije govorio da mu je drago što takav poziv nije dobio.

Vučić je rekao da je tu odluku donosio vodeći računa o interesima Srbije, tradiciji i odnosu prema prijateljskim državama.

- Prijateljima ne okrećemo leđa kada im je teško - rekao je.

Promene i na lokalu i u vladi

Jedna od najkonkretnijih političkih najava odnosila se na kadrovske promene. Vučić je rekao da njegova politička opcija mora prvo da promeni samu sebe.

- Više od 50 odsto ljudi u lokalu moraće da ode sa vlasti, da ih zamenimo novim ljudima koji žele da slušaju građane - rekao je.

Dodao je da će promene među ministrima biti "još veće".

Foto: Ilija Ilić

Kao prioritete narednog perioda naveo je vodosnabdevanje, kanalizaciju, zdravstvene objekte, vojnu neutralnost, jačanje vojske i veće prisustvo vlasti među običnim građanima.

Nastavak ulaganja u Kragujevac

Vučić je najavio nastavak velikih ulaganja u Kragujevac.

Govorio je o Severnoj obilaznici, brzoj saobraćajnici, povezivanju sa koridorima 10 i 11 i završetku projekta "Vožd Karađorđe".

Najavio je i veliko ulaganje u zdravstvene objekte.

- U martu ili aprilu kreće prva faza, druga od 2029. do 2032. godine, da to bude spejs šatl ovde, šumadijski - rekao je.

Kragujevac je nazvao inovacionim distriktom i najavio nove data centre i superkompjutere.

- Hoćemo još data centara, hoćemo još superkompjutera - rekao je.

Plata 1.500 evra, penzija preko 750

Jedno od najvećih ekonomskih obećanja odnosilo se na zarade u Kragujevcu.

- Danas je prosečna plata u Kragujevcu 992 evra. Do kraja mandata sledeće vlade prosečna plata biće 1.500 evra - rekao je Vučić.

Obratio se i penzionerima.

Foto: Ilija Ilić

- U januaru će prosečna penzija u Srbiji biti 520 evra. Želim da pre kraja mog mandata bude preko 750 evra - rekao je.

Penzionerima je poručio da pri glasanju razmišljaju o budućnosti svoje dece, unuka i praunuka.

Posebna poruka za pristalice

U završnici govora Vučić je pozvao svoje pristalice da tokom izbornog procesa budu mirni i disciplinovani.

Tvrdio je da politički protivnici očekuju poraz i da će pokušavati da osporavaju rezultate.

- Nemojte da nasedate na provokacije. Samo ih pustite - rekao je.

Poručio je da želi što ubedljiviji rezultat, ali i da izbori proteknu bez incidenata.

Posebno je zahvalio ženama iz Šumadije na podršci.

- Hvala vam, žene Šumadije, na ljubavi i na tome što ste uvek bile jedan od najodgovornijih delova našeg društva - rekao je Vučić.