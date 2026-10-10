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Tabloid "Danas" nastavlja u novom dvobroju sa kampanjom dehumanizacije Aleksandra Vučića, nosioca liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija".

U štampanom izdanju, "Danas" prenosi izjavu bivšeg potpredsednika Vlade Srbije Žarka Koraća kako "Vučićeva ličnost počinje polako da se dezintegriše".

Foto: Printscreen

Šta zapravo znači ova poruka?

Dezintegracija ličnosti je rušenje celine, jedinstva i ravnoteže psihičkog života, odnosno osećaj da se sopstvena ličnost i njene funkcije raspadaju.

Šta obuhvata dezintegracija ličnosti?

Poremećaj funkcija : Javljaju se smetnje u razmišljanju, učenju, pamćenju, motorici i emocionalnoj kontroli.

: Javljaju se smetnje u razmišljanju, učenju, pamćenju, motorici i emocionalnoj kontroli. Gubitak osećaja o sebi : Osoba ima jak doživljaj da je,,izgubila samu sebe" ili da joj se unutrašnji svet raspada.

: Osoba ima jak doživljaj da je,,izgubila samu sebe" ili da joj se unutrašnji svet raspada. Uzroci: Često nastaje kao posledica dugotrajne, izražene anksioznosti, velikih životnih kriza, stresa ili ozbiljnih psihičkih poremećaja.

Cilj nastavka monstruozne kampanje kriminalizacije i dehumanizacije Aleksandra Vučića i njegove porodice je jasan - da neko poveruje u te laži i presudi mu, kako je to ranije rekao lider SNS Miloš Vučević.

Prema njegovim rečima, ne postoji ni jedno drugo objašnjenje za kampanju, totalnu kriminalizaciju i dehumanizaciju nosioca liste "Ujedinjena Srbija" i njegove dece, koju neprestano sprovode "razni monstrumi iz zemlje i regiona".

Na kraju se postavlja pitanje - da li će makar i jedna institucija, u Srbiji ili Evropi, reagovati na ovo?

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