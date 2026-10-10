NASTAVLJA SE JEZIVA KAMPANJA DEHUMANIZACIJE VUČIĆA: Sramni naslov u "Danasu", da li će ijedna institucija u zemlji i EU reagovati?
Tabloid "Danas" nastavlja u novom dvobroju sa kampanjom dehumanizacije Aleksandra Vučića, nosioca liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija".
U štampanom izdanju, "Danas" prenosi izjavu bivšeg potpredsednika Vlade Srbije Žarka Koraća kako "Vučićeva ličnost počinje polako da se dezintegriše".
Šta zapravo znači ova poruka?
Dezintegracija ličnosti je rušenje celine, jedinstva i ravnoteže psihičkog života, odnosno osećaj da se sopstvena ličnost i njene funkcije raspadaju.
Šta obuhvata dezintegracija ličnosti?
- Poremećaj funkcija: Javljaju se smetnje u razmišljanju, učenju, pamćenju, motorici i emocionalnoj kontroli.
- Gubitak osećaja o sebi: Osoba ima jak doživljaj da je,,izgubila samu sebe" ili da joj se unutrašnji svet raspada.
- Uzroci: Često nastaje kao posledica dugotrajne, izražene anksioznosti, velikih životnih kriza, stresa ili ozbiljnih psihičkih poremećaja.
Cilj nastavka monstruozne kampanje kriminalizacije i dehumanizacije Aleksandra Vučića i njegove porodice je jasan - da neko poveruje u te laži i presudi mu, kako je to ranije rekao lider SNS Miloš Vučević.
Prema njegovim rečima, ne postoji ni jedno drugo objašnjenje za kampanju, totalnu kriminalizaciju i dehumanizaciju nosioca liste "Ujedinjena Srbija" i njegove dece, koju neprestano sprovode "razni monstrumi iz zemlje i regiona".
Na kraju se postavlja pitanje - da li će makar i jedna institucija, u Srbiji ili Evropi, reagovati na ovo?
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