PAJTIĆU, JESI LI OVO TI?

PAJTIĆU, JESI LI OVO TI?

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Video bivšeg lidera Demokratske stranke Bojana Pajtića i, kako se sve češće navodi, vođe Studentske liste, pokazuje da su mu usta, dok je bio na vlasti, bila puna "čeličnog prijateljstva" sa Kinom i dovođenja novih investicija, dok danas ne prestaje da kritikuje, napada i udara na sve što Srbiji donosi dobro, pa tako i na ekonomsku saradnju Srbije i Kine!

Dok sada kritikuje kineske investicije u Srbiji i pokušava da prikupi jeftine političke poene napadajući sve projekte za državu, snimak iz doba njegove vlasti pokazuje da Pajtić po potrebi hvali i kritikuje ono što mu u kom trenutku odgovara!

Dok je bio na vlasti, Kinezi su mu bili "fantastična šansa":

- Uprkos svetskoj finansijskoj krizi, mi uspevamo da privučemo nove strane investicije. Tako da će velika kineska kompanija zajedno sa Agro Vojvodinom u Novom Sadu...- pričao je tada Pajtić.

Jedan od korisnika društvene mreže Iks, podelio je snimak i napisao:

- Kako ovo, zar Kinezi nisu zlo? Zar se ovako ide u Evropu, sa kineskim prljavim kompanijama?

Danas, kada više nije na vlasti i kada nema uticaja na strane investicije, Pajtić iz korena menja priču. Ono što je za vreme njegove vlasti bilo "neophodno za Srbiju", danas je za istog tog Bojana Pajtića "sporno i štetno".