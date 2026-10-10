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Nosilac liste "Ujedinjena Srbija" Aleksandar Vučić poručio je da Srbija nikada neće priznati nezavisnost Kosova i naglasio da će zemlja nastaviti da vodi samostalnu politiku i sačuva vojnu neutralnost.

- Pokušali su da nam sruše Srbiju u prethodne dve godine i sad su nam napravili listu u kojoj se sve stara olinjala lica DOS-ovskog režima. Njih radnici ne interesuju. Njih seljaci ne interesuju. Njih mladi ljudi ne interesuju. Oni hoće da hrane tajkune i da pune svoje džepove, a narod neka propada - poručio je Vučić.

On je istakao da nikada nećemo priznati nezavisnost Kosova.

- Mi koji pitamo narod, koji pitamo vas, hoćemo samo da vodimo srpsku politiku. Moramo da sačuvamo samostalnost, vojnu neutralnost. Da čuvamo prijatelje, da čuvamo svoju zemlju i nikada im nećemo priznati nezavisnost Kosova. To je Srbija. Niste uspeli da je pokorite. Niste uspeli da je slomite. Da pobedi Srbija 25. Neka pobeda bude ubedljiva, da pokažemo da nisu slomili Srbiju - rekao je Aleksandar Vučić.