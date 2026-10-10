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Nakon što su studenti blokaderi održali skup u Novom Pazaru na kojem su ponosno istakli transparent "Srebrenica je genocid, Ratko Mladić je ratni zločinac", sada Stojković nastavlja u još gorem maniru, direktno napadajući i oputužujući naš narod iz RS.

- Povodom izjave Dodikovih studenata iz Istočnog Sarajeva u kojima imaju neke pridike na račun naših protestanata i studenata, želim da bosanskohercegovačke-republikosrpske građane podsetim: mi iz Srbije vama ne dugujemo ništa, a vi iz RS nama dugujete sve! Mi smo ti koji imamo pravo držati pridike. Vi ste ti koji imate dužnost da sednete gde vam kažemo. Kada su izbori u Srbiji u pitanju i glasovi na našim protestima, vaše mesto je nigde - napisao je na Iksu.

Jedan od korisnika društvenih mreža upitao je Stojkovića:

- Šta vam tačno dugujemo g-dine Čedomire Stojkoviću? Recite, da vratimo, na šta je Stojković besramno odgovorio:

- Dugujete 300 milijardi dolara štete našoj privredi zbog sankcija zbog podrške vama. 20 milijardi dolara vrednosti oružja koje vam je Srbija dala 90-ih, bez kog ne bi postojali! Stotine poginulih naivnih dobrovoljaca koji su iz Srbije išli da vas tobože brane .... Ima još, ali za početak to da nam nadoknadite - pa posle da vidimo šta ćemo dalje - rekao je Stojković.

Foto: Printscreen X

Jedan od korisnika nastavio je putem kojim je krenuo Stojković i izjavio:

- Tako je, pravo u metu. Dosta više sa "srpskim svetom", primitivizmom, seljoberlukom, Bajom, lomačama iz Višegrada. Sramota je s takim polusvetom imati bilo šta zajedničko - napisao je Dejan Vukosavljević na Iksu.

Blokaderi o narodu iz Republike Srpske Foto: Printscreen X