BLOKADERSKI ADVOKAT NAJPRIZEMNIJE UDARIO NA STUDENTE IZ RS: Stojković: "Ima da sednete gde vam kažemo, vaše mesto je NIGDE"! (FOTO)
- Čedomir Stojković poručio je da Srbija Republici Srpskoj 'ne duguje ništa', dok je građanima RS rekao da im je mesto 'nigde'
- Na Iksu je naveo i da RS Srbiji duguje sve, uz tvrdnju da treba nadoknaditi štetu od sankcija i oružja iz devedesetih
Blokaderski dvokat Čedomir Stojković svojom sramnom izjavom dokazao je po ko zna koji put šta Studentska lista misli kada su u pitanju Republika Srpska i Srbi koji žive u njoj.
Nakon što su studenti blokaderi održali skup u Novom Pazaru na kojem su ponosno istakli transparent "Srebrenica je genocid, Ratko Mladić je ratni zločinac", sada Stojković nastavlja u još gorem maniru, direktno napadajući i oputužujući naš narod iz RS.
- Povodom izjave Dodikovih studenata iz Istočnog Sarajeva u kojima imaju neke pridike na račun naših protestanata i studenata, želim da bosanskohercegovačke-republikosrpske građane podsetim: mi iz Srbije vama ne dugujemo ništa, a vi iz RS nama dugujete sve! Mi smo ti koji imamo pravo držati pridike. Vi ste ti koji imate dužnost da sednete gde vam kažemo. Kada su izbori u Srbiji u pitanju i glasovi na našim protestima, vaše mesto je nigde - napisao je na Iksu.
Jedan od korisnika društvenih mreža upitao je Stojkovića:
- Šta vam tačno dugujemo g-dine Čedomire Stojkoviću? Recite, da vratimo, na šta je Stojković besramno odgovorio:
- Dugujete 300 milijardi dolara štete našoj privredi zbog sankcija zbog podrške vama. 20 milijardi dolara vrednosti oružja koje vam je Srbija dala 90-ih, bez kog ne bi postojali! Stotine poginulih naivnih dobrovoljaca koji su iz Srbije išli da vas tobože brane .... Ima još, ali za početak to da nam nadoknadite - pa posle da vidimo šta ćemo dalje - rekao je Stojković.
Jedan od korisnika nastavio je putem kojim je krenuo Stojković i izjavio:
- Tako je, pravo u metu. Dosta više sa "srpskim svetom", primitivizmom, seljoberlukom, Bajom, lomačama iz Višegrada. Sramota je s takim polusvetom imati bilo šta zajedničko - napisao je Dejan Vukosavljević na Iksu.
Kurir Politika