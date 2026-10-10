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Predsednik Socijalističke partije Srpske Goran Selak istakao je da su dobri odnosi Srbije i Republike Srpske rezultat saradnje njihovih rukovodstava, naglasivši značaj politike predsednika Srbije Aleksandra Vučića i konkretne podrške koju Srbija pruža srpskom narodu i Republici Srpskoj.

„Ta briga ogleda se u konkretnoj pomoći, investicijama i projektima koji se realizuju širom Republike Srpske. Gotovo da nema grada ili opštine u Srpskoj u kojima Srbija nije izgradila ili pomogla izgradnju nekog objekta, podržala određeni projekat ili uložila sredstva u bolji život naših građana. Od vrtića, škola i bolnica do sportskih dvorana, puteva i objekata kulture, podrška Srbije vidljiva je u mnogim našim lokalnim zajednicama“, izjavio je Selak.

Lider SPS-a je naglasio da je važno prepoznati značaj dobrih odnosa i saradnje sa Srbijom, te da je za Republiku Srpsku od posebnog značaja da Srbija bude snažna, stabilna i ekonomski razvijena i da nastavi da pruža podršku srpskom narodu i razvoju opština i gradova širom Srpske.

„Kada je Srbija jaka, i mi se osećamo sigurnije, jer imamo oslonac i pouzdanog partnera na koga možemo da računamo. Smatram da politika Aleksandra Vučića garantuje kontinuitet takve podrške, očuvanje bliskih veza i nastavak saradnje u interesu srpskog naroda“, istakao je Selak.

Selak je poručio da se, kao predsednik Socijalističke partije Srpske, zalaže za dalje jačanje veza Srbije i Republike Srpske, realizaciju zajedničkih projekata i politiku koja donosi konkretne rezultate.