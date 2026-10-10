Slušaj vest

Aljbin Kurti je, uz pomoć tajne službe tzv. Kosova, upregao sve moguće snage kako bi pomogao "studentskoj" listi na predstojećim izborima u Srbiji.

Kurti je, u prisustvu direktora tzv. Obaveštajne agencije Kosova Petrita Ajetija, održao sastanak sa liderima praktično svih albanskih partija sa juga centralne Srbije, i dogovoreno je da na predstojećim izborima 25. oktobra nastupe na zajedničkoj listi.

Premijer lažne države najveću opasnost vidi u listi Ujedinjena Srbija i Aleksandru Vučiću, te je insistirao da sve albanske stranke podrže blokadere i "studentsku" listu i sa njom formiraju postizbornu koaliciju.

Nakon tog naređenja Aljbina Kurtija, Partija za demokratsko delovanje (PDD) Šaipa Kamberija je preko ljudi iz Pokreta slobodnih građana, dogovorio da mesta u biračkim odborima koja po zakonu pripadaju "Albanskoj koaliciji" budu ustupljena studentskoj listi.