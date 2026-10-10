Slušaj vest

Aljbin Kurti je, uz pomoć tajne službe tzv. Kosova, upregao sve moguće snage kako bi pomogao "studentskoj" listi na predstojećim izborima u Srbiji.

Kurti je, u prisustvu direktora tzv. Obaveštajne agencije Kosova Petrita Ajetija, održao sastanak sa liderima praktično svih albanskih partija sa juga centralne Srbije, i dogovoreno je da na predstojećim izborima 25. oktobra nastupe na zajedničkoj listi.

Premijer lažne države najveću opasnost vidi u listi Ujedinjena Srbija i Aleksandru Vučiću, te je insistirao da sve albanske stranke podrže blokadere i "studentsku" listu i sa njom formiraju postizbornu koaliciju.

Nakon tog naređenja Aljbina Kurtija, Partija za demokratsko delovanje (PDD) Šaipa Kamberija je preko ljudi iz Pokreta slobodnih građana, dogovorio da mesta u biračkim odborima koja po zakonu pripadaju "Albanskoj koaliciji" budu ustupljena studentskoj listi.

Albanski političari su odmah krenuli u akciju, i plan koji im je naredio kurti je sproveden, tako da su predstavnici studentske liste dobili odrešene ruke od strane "Albanske koalicije" da deluju.

Ne propustitePolitikaPRIZNANJE: NASILJE U FRANCUSKOJ PO MODELU BLOKADERA IZ SRBIJE! Francuski aktivista potvrdio da su ISKOPIRALI SRPSKI HAOS, izmišlja 'studente' na listi (VIDEO)
Studenti 02.jpg
PolitikaEKSKLUZIVNI SNIMAK! "DESETAK SPREMNIH, 50 DA GLUME MASU - U KONTAKTU JE SA LJUDIMA IZ TOG MILJEA" Ovako Pajtić u kafani sprema scenario za "DRAMATIČNE ODLUKE"
elezovic.jpg
PolitikaNASTAVLJA SE JEZIVA KAMPANJA DEHUMANIZACIJE VUČIĆA: Sramni naslov u "Danasu", da li će ijedna institucija u zemlji i EU reagovati?
Aleksandar Vučić
PolitikaVUČIĆ ODLUČAN DA ODSVIRA KRAJ POLITIČKIM BLOKADAMA SRPSKOG OBRAZOVANJA! "Izbaciću mečku iz škola i fakulteta"!
WhatsApp Image 2026-10-09 at 18.42.31.jpeg