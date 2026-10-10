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Predsednica Skupštine Grada Novog Sada, Dina Vučinić, napadnuta je sinoć u Novom Sadu.

- Verujem u politiku Aleksandra Vučića. Nažalost preživela sam i rat i znam šta je politika koja vas vodi ratu, a koja vas štiti. Do sada su mi pretili više puta. Pokušali su da me napadnu u Skupštini. Od pojedinih političara, koji su imali ideju i da samog sebe otruju.

Ona je otkrila da ju je napao Aleksandar Đelinac.

- Oni na nesreći žele da dođu na vlast, ali im je potrebno još nekoliko žrtava. Ovo je sliak i rpilika kako bi Srbija izgledala da oni dođu na vlast. Poručuju nam da ukoliko ne mislimo kao oni treba da budemo likvidirani - rekla je Vučinić.

Da Dini pruže podršku, došle su i sve ostale žene koje si do sada doživele ili još uvek doživljavaju torturu od strane pristalica i simpatizera "studenstek liste".

- Blokader koji me juče napao, to lice je bilo jezivo, puno mržnje. Samo je izgovarao "videćeš... ubico, tebe i tvoje ćemo ubiti"... Po mojim saznanjima Đelinac je zadržan u policiji i testiran je na narkotike i pozitivan je na kokain - rekla je Vučinić.

Ona je zapitala da li će ovaj trag odvesti i do Bojana Pajtića.

- Da li će nas ovaj trag odvesti i do Bojana Pajtića... Mislim da ćemo morati da se sretnemo na još jednoj konferenciji, o tome kako me Bojan Pajtić prati. Da li će nas trag odvesti do Pajtića koji smatra da je Pravni fakultet njegovo privatmo vlasništvo. Znaju kolege da me Pajtić tamo čekao 5 sati ... - rekla je ona.

Dodaje i da se Đelinac uklapa u prototip današnjeg blokadera.

- Vozi najnoviji audi, pozitivan ka kokain, lice mu je zaleđeno od mržnje... Zahvaljujem se svim pripadnicima MUP-a koji su profesionalno radili posao, salsušali me u PU Stari Grad, a ja sam se odlučila da prijavim jer je nekoliko puta dok me napadao saginjao se da dohvati nešto ispod sedišta u automobilu. Sigurna sam da sam nastavila konverzaciju sa njim da bi izvadio nešto ispod sedišta - kaže Vučinić.

Istakla je da je do sada bili napad na Ninu Kuburović, Tanju Zdravković, Ljiljana Cvjetković...

- Srdanović je navijao da Ljilja bude udarana, nije sprečio napad - rekla je ona.

Pomenula je i Jasminu Obradović koja ima posledice nakon što je proživela dramu sa blokaderima, te napad Bugarskog na baku na pijaci.

Vučinić je spomenula i da je Milošu Vučeviću život bio ugrožen, ističući da se grad pod njegovim vođstvom i Aleksandrom Vučićem preporodio.

- Ovde su izgrađena nova 3 Doma zdravlja, u gradu gde se gradi četvrti most koji nas povezuje na Fruškogorski koridor, knjige i vrtići su besplatni. Izgradili smo čak 10 nvoih vrtića. Nema razloga da se dovumimo 25. oktobra. Žene znaju šta je opasnost. Opasnost je sa bloakderske strane. Ovo su lica koja nam crtaju metu. Koji su drogirani, pijani nasilni i napadajus labije od sebe. S jedne strane je 25. poltika Srdanovića, koji tuče žene, a sa druge strane vidljivi rezltati Aleksandar Vučića. Apleujem da razmislimo, posebno žene. Ovo nije slučajno što mi se desilo juče. Ubeđena sam da me pratio, došao mi sa desne strane i očigledno je neko ko prepoznaje moje vozilo i želi da me presretne na ulici - rekla je ona.

Dodala je da se nada da će javnost biti upoznata sa njegovim likom i delom.

- Ovaj čovek je opasnost za sve žene. Hteo je da me napadne bez pbzira ko mi je u automobili. Bvite se tragomovog čoveka. Gde će nas odvesti i do koga. Zašto je on bio sinoć drogiran i ko je sve drogiran na bloakderskoj listi. Ko je to ko tuče žene, ko nas prati, udara u glavu. Ko su ti ljudi koji kažu da ne možemod a završimo 2-3 fakulteta. Ubio se Pajtić sa bloakderski medijima pisajući o tome. Zašto me prate kada izalzim sa fakulteta? - rekla je ona.