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Nosilac liste "Ujedinjena Srbija" najavio je poseban plan i program razvoja za pet okruga na jugu Srbije, koji predviđa otvaranje 50.000 novih radnih mesta do 2035. godine i realizaciju više od 20 velikih investicija.

- Sećate se da sam nagovestio poseban plan i program razvoja za pet okruga na jugu Srbije, za Nišavski okrug, Toplički okrug, Pirotski okrug, Jablanički i Pčinski. Dakle Niš, Prokuplje, Pirot, Leskovac, Vranje i sve ostale opštine. Danas nam tu živi oko 850.000 ljudi. I zaposlenost je mnogo veća nego 2012. 241.000 ljudi radi u odnosu na 203.000 ljudi. Međutim, to nije dovoljno - rekao je Vučić.

O specijalnom programu na jugu Srbije

On je objasnio šta predstavlja specijalni program.

- Zašto specijalni program. Kada razvijamo ravnomerno, pa čak damo jedan, dva ili tri posto prednosti jugu Srbije, jug Srbije uvek zaostaje i prazni nam se. Pravimo specijalni program. Specijalni program i kao što vidite, moj tim i ja, uradili smo već idejni deo i napravili šest stubova razvoja to su investicije i industrija pod jedan. To znači da želimo u narednom periodu 50.000 novih radnih mesta i to mora da bude sve do 2035. godine. Moramo da krenemo odmah, to su posebne subvencije za jug, nove proširene industrijske zone, razvoj domaćih dobavljača - Vučić.

Infrastruktura

- Pod dva infrastruktura, povezivanje dalje sa Srbijom i Evropom, to znači putna mreža. Mreža pruga, posebno ka Severnoj Makedoniji, elektromreža razvoj, dakle i naših dalekovoda i niskonaponske mreže, ali istovremeno gasovodi i takođe u budućnosti i naftovod. Nema razvoja bez povezanosti - rekao je Vučić.

Turizam

- Zatim turizam i lokalna vrednost. Lokalno stanovništvo mora da postane partner u razvoju. Mi ćemo tu da iskoristimo sve prirodne resurse koje imamo. Za strateške lokalitete koje razvijamo, od vidikovaca poput Kablara, od preko Caričinog grada, Sijarinske Banje, Vranjske Banje, Bujanovačke Banje, Niške Banje u koje će država dodatno da uloži i kroz posebne subvencije, čak i privatnim vlasnicima da pomogne. Mi želimo da poljoprivreda postane zaštitni znak juga Srbije. Napravićemo "Made in Serbia". "Made in South Serbia" takođe. Dakle zašto, prerade i pakovanja na jugu, hladnjače, sušare, logistički centri pre svega su od posebnog značaja. Želimo da imamo zajednički nastup na domaćem i stranom tržištu. Da ne izvozimo sirovinu, već da izvozimo proizvod, vrednost i znanje sa juga Srbije.

Sela i lokalne zajednice

- Zatim sela i lokalne zajednice, hoćemo da napravimo poseban program "Prva kuća na jugu", al ne da to budu u zabačenim mestima kuće koje su polusrušene, gde mladi ljudi nemaju motiva da žive, već da napravimo moderne kuće, uređena naselja u kojima ljudi mogu da žive i gde mogu da obezbede i svoju ekonomsku budućnost. I država će u to da uloži veliki novac - kaže Vučić.

- Veća transferna sredstva za nerazvijene opštine. Mora i Trgovište i Bosilegrad i Babušnica i Surdulica i Vladičin Han. Moraju ljudi da dobijaju značajno veća transferna sredstva i Medveđa nego što ih imaju danas. I dalje najveći deo novca ide bogatijima - kaže Vučić.

Poseban program za povratak mladih

Kao šesti stub izdvojio je ljude, znanje i zdravlje, uz planove za modernizaciju škola i bolnica, razvoj dualnog obrazovanja i otvaranje najmanje deset regionalnih centara za obuku.

On je najavio i posebne programe za povratak mladih koji su završili fakultete i stekli iskustvo u inostranstvu, kao i mere za smanjenje odlazaka mladih iz sela.

- Napravićemo posebne projekte koji daju lice programu, od Vlasine za 365 dana, do Trga juga, do Sijarinske Banje, Caričinog grada na kojem smo već radili“, rekao je Vučić.

Najavljeno 20 velikih investicija

Govoreći o konkretnim ciljevima, on je naveo da bi u narednih deset godina trebalo da bude realizovano više od 20 velikih investicija, pripremljeno najmanje deset strateških projekata sa jasnim budžetom i modelom finansiranja, kao i razvijeno više od deset industrijskih baza.

Prema najavljenom planu, broj turističkih noćenja trebalo bi da bude utrostručen, dok bi 1.000 kilometara lokalnih i regionalnih puteva bilo modernizovano. Plan predviđa i najmanje deset regionalnih centara za razvoj znanja i dualnog obrazovanja.

"To je moja ideja i to ću da sprovedem u delo“, poručio je Vučić.

Na kraju, on je pozvao građane juga Srbije da imaju u vidu dosadašnja ulaganja države, ali je istakao da ona nisu bila dovoljna i da predstoji dodatni napor.

- Zato ćemo sada da uložimo i dodatni napor i ogroman novac, da bi ljudi na jugu Srbije mogli po svom standardu da se izjednače sa ostatkom Srbije, posebno sa Beogradom i Novim Sadom. Živeo jug Srbije, živela Srbija - zaključio je Vučić.