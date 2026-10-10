Politika
"LAŽU, NA BOGA NE MISLE!" Jovanov reagovao na besramne laži N1 o Vučiću: Izmislili cifru od 150.000 glasova razlike koju niko nije izgovorio!
- Milenko Jovanov reagovao je na tekst N1, jer su lažno preneli Vučićevu izjavu o izborima.
- Kaže da je Vučić govorio o 'stotinama hiljada glasova razlike', a ne o 150.000, kako je objavljeno.
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Milenko Jovanov, član Predsedništva SNS-a, reagovao je na besramne laži koje je objavio N1 o izjavi Aleksandra Vučića u kojoj su lažno preneli da je rekao da očekuje 150 hiljada razlike u glasovima na predstojećim izborima 25. oktobra.
- Lažu, na Boga ne misle...Aleksandar Vučić je rekao "stotine hiljada glasova razlike", a oni preneli 150.000. Cifru koju niko izgovorio nije! Dakle, ništa nije rekao drugačije, nego ste vi, lažovi lažljivi, po običaju slagali - objavio je Jovanov na društvenoj mreži "X".
(Kurir.rs)
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