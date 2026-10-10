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Milenko Jovanov, član Predsedništva SNS-a, reagovao je na besramne laži koje je objavio N1 o izjavi Aleksandra Vučića u kojoj su lažno preneli da je rekao da očekuje 150 hiljada razlike u glasovima na predstojećim izborima 25. oktobra.

- Lažu, na Boga ne misle...Aleksandar Vučić je rekao "stotine hiljada glasova razlike", a oni preneli 150.000. Cifru koju niko izgovorio nije! Dakle, ništa nije rekao drugačije, nego ste vi, lažovi lažljivi, po običaju slagali - objavio je Jovanov na društvenoj mreži "X".

 (Kurir.rs)

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