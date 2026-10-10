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Političke kampanje u Srbiji godinama prate različiti oblici osporavanja protivnika, od oštre retorike do poteza koji izazivaju reakcije nadležnih institucija. Ipak, pojedini poznavaoci političkih prilika ocenjuju da je aktuelna izborna kampanja jedna od najagresivnijih u novijoj istoriji višestranačkih izbora, uprkos tome što je Srbija i tokom prethodne decenije imala brojne izborne cikluse obeležene političkim sukobima.

Gosti koji su analizirali sva aktuelna politička dešavanja za emisiju "Puls Srbije vikend" koju vodi Kruna Una Mitrović bili su Dragoslav Ljubičanović, advokat i Borko Kašanski, direktor vesti Kurira.

U jeku predizborne kampanje, polemike o medijskom tretmanu političkih aktera ponovo su u centru pažnje. Dok se u pojedinim medijima objavljuju kritike na račun predsednika u ostavci Aleksandra Vučića, predstavnici studentske liste navode da ne žele da otkrivaju imena potencijalnih kandidata za buduće državne funkcije kako ne bi bili izloženi medijskom linču. Na pitanje da li je takav pritisak prisutan decenijama i kako se menjao u zavisnosti od političkih okolnosti, govorio je Borko Kašanski.

- Ja sam, u stvari, kada sam video naslovnu stranu dnevnog lista "Danas", odmah znao koja je novinarka pisala taj tekst. Reč je o novinarci, koja bukvalno svakodnevno, nekada ne baš svaki dan, ali dva do tri puta nedeljno, iznosi takve stavove. I nije ona problem, već je problem u tome ko to objavljuje. U tim tekstovima se navodi da su Srbi genocidni i najveći zločinci na svetu, a Vučić se predstavlja kao jedan od glavnih, ako ne i glavni inspirator ratova devedesetih i raspada Jugoslavije. Kada bi čovek koji nikada nije video ili čuo za Aleksandra Vučića pročitao sve to, pomislio bi da je on pao s Marsa da razori ovu zemlju i planetu i od njih napravi pakao na Zemlji. Ne znam ni da li takve poruke odbijaju ljude, posebno kada pogledate taj tekst. Da ne dužim, dovoljno je da kažem da je glavni sagovornik Žarko Korać, koji obrazlaže te stavove. Ko god to pročita, siguran sam da će razumeti. Kao što je Filip Grbić danas rekao gostujući u jednom jutarnjem programu: "Nikad nisam glasao za Vučića, sad ću prvi put, baš zbog ovakvih" - rekao je.

Foto: Kurir Televizija

"Beže od brojki kao od kuge"

Kruna Una Mitrović je za Kurir televiziju podsetila da je Dejan Šoškić, bivši guverner Narodne banke Srbije i profesor Ekonomskog fakulteta, kandidat studentske liste na 27. mestu i da se u javnosti predstavlja kao ekonomski stručnjak. Međutim, dokumentacija o njegovom ranijem angažmanu, pokrenula je pitanja o pojedinim datumima i okolnostima njegovih profesionalnih funkcija. Statistički podaci, matematički proračuni i ekonomski pokazatelji trebalo bi da budu osnova za argumentovanu raspravu, jer su proverljivi i mogu se upoređivati sa zvaničnim izvorima. Ipak, predizborne debate pokrenule su pitanja o nastupima kandidata studentske liste, njihovom učešću u javnim sučeljavanjima i načinu na koji odgovaraju na pitanja. Kako ocenjuje ove debate i šta njihovi nastupi govore o spremnosti kandidata da obrazlože svoje stavove, za Kurir televiziju komentarisao je Kašanski.

- Sinoć su za RTS izneli listu zahteva u kojoj poručuju: "Samo pod ovim uslovima ćemo učestvovati." To mi deluje kao pokušaj da, kada su videli kako stvari funkcionišu, pronađu način da se časno izvuku. Pisao sam jedan tekst čiji je naslov bio "Beže od brojki kao od kuge" i mislim da taj naslov dobro opisuje situaciju. To je teško osporiti, ali od brojki se može pobeći. Kada sada pitate Šoškića, on ne daje odgovor ni na jedno pitanje. Reč je o tome da je Narodna skupština 26. marta 2009. godine izabrala Šoškića na mesto guvernera, a on je još puna četiri meseca, ili nešto manje, ostao na čelu svoje privatne firme "Centar za investicije i finansije". U svakom slučaju, zamislite čoveka koji je na čelu Narodne banke Srbije, dok njegova firma nastavlja da posluje sa bankama koje su, na neki način, pod njegovim nadzorom. On kontroliše banke, a banke istovremeno treba da sarađuju sa njegovom firmom. Zamislite šta bi se dogodilo kada bi neka banka odbila tu saradnju. Da li bi Narodna banka Srbije možda poslala kontrolore, inspektore i druge nadležne da provere poslovanje te banke. Prema tome, čak i da ničeg drugog nije bilo, činjenica da je još gotovo četiri meseca ostao na čelu privatne firme nakon izbora za guvernera nepojmljiva je i nespojiva sa bilo kakvim moralnim i etičkim kodeksom i načelima. I samo to je, po mom mišljenju, dovoljno da se postavi pitanje njegove odgovornosti - kaže on.

Kako je voditeljka podsetila, jedna anketa sa građanima, snimljena ispred Terazijskog pasaža, privukla je pažnju javnosti nakon što je jedan od ispitanika izjavio da do sada nikada nije glasao, ali da će na predstojećim izborima svoj glas dati Aleksandru Vučiću. Iako su pojedini pomislili da je reč o skeču ili nameštenoj situaciji, snimak je pokrenuo raspravu o tome šta može da utiče na promenu stava birača. Za Kurir TV ovu temu je komentarisao Ljubičanović.

- Pa, naravno, to je jedan od utisaka koji imamo zbog svega što nam se dešava protekle, evo, skoro dve godine. U prvi plan su, naročito tokom prve godine, kada vlast nije baš spremno dočekala sve što se dešavalo, izbili ljudi koji do tada nisu bili politički opredeljeni. Veliki deo onih koji su učestvovali u tome bili su, zapravo, ljudi unutar sistema i institucija. Prosto, ceo sistem je bio paralisan, ali među prvima koji su istupili bili su ljudi koji do tada nisu bili politički opredeljeni, poput ovog gospodina, profesora Antića i mnogih drugih, koji su jasno prepoznali da je to što se dešava nešto što ne može biti prihvatljivo - kaže on.

Dragoslav Ljubičanović Foto: Kurir Televizija

- Nije reč samo o spisku onoga što želimo ili za šta se zalažemo, već i o celom načinu, odnosno mehanizmu na koji se to sprovodi - na totalitaran, nedemokratski i potpuno isključujući način. Tu su blokade fakulteta, institucija, uopšte života građana u Srbiji, ali i privrede. Sećate se da je jedan od njihovih ciljeva bio da se napravi što veći problem u radu, da ne bude novca i da ljudi zbog toga postanu nezadovoljni, a zatim da se pozove na generalni štrajk. Setite se samo, o tome se više i ne govori, koliko je srpsku privredu pogodilo to što su gradovi bili blokirani i paralisani i što je bilo nasilja na ulicama. Posledice su osetili turizam, hotelijerstvo, mali privrednici i obični ljudi koji nemaju nikakve veze ni sa sistemom ni sa vlašću - naveo je.

Ljubičanović je za Kurir TV govorio o reakcijama građana na aktuelna politička dešavanja i otvorio pitanje odgovornosti u vezi sa padom nadstrešnice.

- Ti ljudi su osetili šta znači politika koja stoji iza takozvane studentske liste. To je prirodna reakcija ovih ljudi, te tihe većine koja postoji u Srbiji i koja kaže: "Čekaj, stani, pa imamo i mi pravo da imamo svoje mišljenje." Meni je baš danas za oko zapao jedan spontani duel dvoje ljudi, pretpostavljam aktivista - jednog sa strane studentske liste, a drugog sa strane liste "Srbija pobeđuje". Počeli su da se prepucavaju i raspravljaju, a onda je usledio poziv da iznesu mišljenja i pitanje: "Eto, šta vama smeta?" Ta gospođa, koja je nosila majicu "Studenti pobeđuju", rekla je: "Evo korupcija, evo vi recite kako je pala nadstrešnica, ko je za to odgovoran." A ovaj čovek, za koga se videlo da nije pripreman i da nije profesionalac, odgovorio je: "Pa dobro, ako je problem korupcija u vezi sa nadstrešnicom, kako je moguće da na studentskoj listi budu članovi revizione komisije koji su potpisivali sve što se tiče podizanja vrednosti i prihvatanja radova?" Tada se videlo da ta gospođa, za koju pretpostavljam da je iskrena i da nije nikakav aktivista niti neko ko je primio novac kao mnogi drugi aktivisti, nije mogla da obradi tu informaciju. Ona nije imala svest o tome da je to tačno, da je istina da su gospođa Fric ili Firci i onaj Kuzmanović zapravo ljudi koji su sve vreme uključeni u sistemske projekte. Neću reći projekte ove vlasti, već ove države. Oni su u tome učestvovali, a sada su, iz nekog razloga, isključeni iz postavljanja pitanja odgovornosti, makar kao lica od interesa - za Kurir televiziju, rekao je Ljubičanović.

02:21 "BEŽE OD BROJKI KAO OD KUGE" Gosti emisije "Puls Srbije vikend" o aktuelnim političkim dešavanjima i reakcijama građana na tzv. studentsku listu Izvor: Kurir televizija

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