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Lider Srpske napredne stranke Miloš Vučević izjavio je da, dok se Aleksandar Vučić lavovski bori za stabilnost, ekonomski napredak i zaštitu nacionalnih interesa Srbije, "propali političari i dežurni mrzitelji ne prestaju sa vređanjem i podizanjem tenzija."

- U svojoj apsolutnoj nemoći i nedostatku bilo kakvog plana i programa, došli su do toga da montiranim snimcima i podvalama veštačke inteligencije, pokušavaju da blate veličanstvene skupove naroda koji jasno podržava politiku rada, mira i napretka. Narod odlično vidi ko gradi nove puteve, pruge, bolnice i fabrike, a ko živi od spletkarenja i botovskih hajki na društvenim mrežama - naveo je Vučević.

On je dodao da su uzalud jeftini spinovi, fotomontaže i laži!

- Građanima Srbije ne možete podvaliti mržnju umesto realnih rezultata! Srbija neće stati! Pristojna, većinska Srbija uvek bira rad i rezultate, a ne tajkunske bajke i montirane napade - poručio je Miloš Vučević.