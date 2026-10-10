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Da blokaderima sa Blokaderske liste ništa nije sveto u borbi za fotelje i privilegije svedoči i snimak blokadera Jugoslava Gašića, koji je isplivao na Fejbuk stranici portala Kossev.

Naime, na jednoj od tribina blokaderskog udruženja "ProAktiv", koje okuplja blokadere sa Univerziteta u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici, Jugoslav Gašić, koji je na 96. mestu blokaderske liste, je bez imalo stida na skandalozan način govorio o uslovima u kojima posluje institucija od koje i sam živi.

Foto: Printscreen



Tako Gašić tvrdi da Kosovska Mitrovica nije u punom kapacitetu prihvatila Prištinski univerzitet „kao deo svog organizma“, „niti smo mi sa ovog Univerziteta prihvatili da je ovaj grad naš“.

Sam Gašić priznaje da njemu i drugim blokaderima nije stalo ni do Univerziteta, već da samo, nakon odrađenih obaveza, sednu u kola i odvezu se u Centralnu Srbiju.

Blokaderi u Kosovaskoj Mitrovici samo zbog ličnog dohotka

Gašić priznaje da su oni, blokaderi, u Kosovskoj Mitrovici prisutni samo zbog ličnog dohotka i da im je jedina briga kako da nastave da primaju platu!

Podsećamo da je Kosovska Mitrovica domaćin Univerzitetu u Prištini koji je iz matičnog grada izbegao nakon zločinačkog bombardovanja 1999. godine, kao i da Republika Srbija izdvaja značajna sredstva za opstanak kako našeg naroda, tako i njegovih institucija na Kosovu i Metohiji.

Ako ovaj blokader ovako javno govori o svom univerzitetu i radnoj etici kako svojih kolega, tako i svojoj, postavljamo pitanje šta bi smo tek mogli da očekujemo kada takav čovek i drugi slični njemu dođu na vlast.

Odgovor svi znamo, a to je dalja borba za privilegije i još dublje zavlačenje ruku u džep građana Srbije koji ih plaćaju.