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Lider SNS Miloš Vučević osudio je jezive pretnje koje su blokaderi uputili predsednici Skupštine Grada Novog Sada, Dini Vučinić,  istićući da je to još jedan napad blokadera na žene, kao i da blokaderi gube poslednju česticu pristojnosti.

- Još jedan napad na žene od strane blokadera. Sinoć je meta ili žrtva bila jedna od naših kandidata Dina Vučinić. Još jednom su pokazali ne samo da gube strpljenje i da su sve nervozniji, već pre svega da gube i poslednju česticu i promil pristojnosti i normalnosti u ponašanju. Svaki napad na ženu je napad na sve naše majke. Napad na ženu je nešto ne sme i ne može biti tolerisano. Očekujem naravno reakciju nadležnih organa, ali pre svega očekujem reakciju građana Srbije na sve ovo što se dešava. Na nasilje, na nasilje nad ženama. Pravo mesto za reakciju naroda je 25. oktobar kada građani odlučuju o sudbini Srbije - rekao je Vučević u obraćanju na Instagramu.

Podsetimo, Dina Vučinić je napadnuta sinoć u Novom Sadu.

- Blokader koji me juče napao, to lice je bilo jezivo, puno mržnje. Samo je izgovarao "videćeš... ubico, tebe i tvoje ćemo ubiti"... Po mojim saznanjima napadač je zadržan u policiji i testiran je na narkotike i pozitivan je na kokain - rekla je Vučinićeva.

Dina Vučinić
Dina Vučinić Foto: Printscreen/Informer TV

 Kurir Politika

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