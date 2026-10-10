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Blokaderi nastavljaju da napadaju jedni druge međusobno, a predsednik stranke Srbija centar (SRCE) Zdravko Ponoš izneo je ponovo niz oštrih kritika na članove Demokratske stranke i mnogih ličnosti okupljenih oko Studentske liste, bukvalno dovodeći u pitanje njihove motive, političku prošlost i posledice koje bi po sistem Srbije moglo da ima potiskivanje postojećih političkih organizacija.

- Kako ćemo mi reći šta je naš zajednički glas, da čekamo da sledimo šta će da kaže Jovo Bakić? Ima udaraca koji nisu dolazili samo od strane vlasti i studentskog pokreta, ali to su ljudi koji su podržali Studentsku listu da bi oprali svoje biografije. Pre toga su bili u nekim posustalim fazama DS-a. Mnogo je više onih koji su bili otpaci DS-a, koji su probali razne političke akrobacije, sve i svašta. Ovo je sad prilika da se operu te biografije u tuđoj veš mašini. Šta si radio pre u životu, ma nije važno, podržao sam Studentsku listu. Pa ne može tako, onda se postavlja pitanje zašto to rade ljudi koji su u trenutnom rukovodstvu DS. Mi više nemamo višestranačje za koje su mnogi ljudi platili zatvorom i glavom u ovoj zemlji. Ljudi koji su preuzeli tu stranku u stvari pljuju po tim ljudima koji su žrtvovali svoje zdravlje, živote i koji su morali da beže iz ove zemlje kako bi se obnovilo višestranačje - kazao je Ponoš u podkastu kod blokaderskog advokata Čedomira Stojkovića.

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