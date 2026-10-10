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Nosilac izborne liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija" Aleksandar Vučić izjavio je danas da Srbija neće imati budućnost ukoliko na narednim izborima pobede najgori, kao i da niko neće moći da menja volju naroda nakon izbora jer će, kako je rekao, narodna volja biti odbranjena.

Vučić je tokom predizbornog skupa u Leskovcu, gde se na trgu okupio veliki broj građana, istakao da građani treba da budu motivisani i da u velikom broju, sa svojim porodicama, prijateljima i komšijama, izađu na izbore.

"Shvatite ove izbore kao veoma važne, kao odlučujuću bitku, kao odsudnu bitku, i zato od vas tražim da se motivišete, da date sve od sebe, da na izbore izađete, da pokušate da ubedite svoje prijatelje, članove porodica, komšije, sve i da date sve od sebe da se izborite za svaki glas, jer ova zemlja neće imati budućnosti ukoliko najgori sutra pobede", rekao je on.

"Ogroman novac je uložen u rušenje Srbije"

Dodao je da očekuje tešku borbu, jer je ogroman novac uložen u rušenje Srbije u prethodne dve godine zbog čega je neophodno da građani na izborima budu odgovorni.

"Biće mnogo teška borba, ogroman je novac ušao spolja, rušili su nam zemlju dve godine. Mi izbora nemamo, zato 25. da budemo odgovorni, da budemo ozbiljni, i mi muškarci, baš onako kao što su sve žene Srbije odgovorne i ozbiljne, da izađemo na izbore i da preuzmemo odgovornost u svoje ruke. Nemojte da brinete šta će biti posle, odbranićemo i sačuvaćemo narodnu volju, nikome nećemo dozvoliti da menja ili da pokuša da preinači volju građana Srbije", poručio je Vučić.

Naglasio je da svako ko radi, pravi greške i da je svestan da je i on tokom prethodnih godina napravio dosta grešaka, ali da je uprkos tome mnogo toga urađeno.

Foto: Nemanja Nikolić

"Znam da sam i sam mnogo grešaka pravio. Onaj koji radi uvek greši. Svako od nas greške pravi, svako u našim porodicama greške pravi. Nema bezgrešnih ljudi, osim ovih sa ove DOS-ovske liste. Oni su svi bezgrešni. Uprkos tome, borili smo se, radili, i mnogo toga uradili za svoju zemlju. Da li je moglo bolje? Moglo je. I zato ćemo da radimo još više, zato ćemo da uvedemo red među lokalne kabadahije, zato ćemo da uvedemo red u centralnu vladu", rekao je on.

Kako je rekao, njegovim politčkim protivnicima je postalo jasno da će da izgube izbore zbog čega će oni uskoro da postanu nervozni.

"Pošto im je sad jasno da će opet da izgube izbore, vi ćete da vidite uskoro nervozu i jedino što im ostaje, to je nasilje, to je da pokušavaju da ljude sprečavaju da izađu na izbore. Nemojte da ih se plašite. Samo mirno, bez straha", rekao je Vučić.

On je naglasio da bi stariji sugrađani trebalo da razumeju da svojim glasom za listu "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija" štite budućnost mlađih članova svojih porodica koji možda to ne razumeju trenutno.

"Moja poruka svim starijim ljudima u zemlji je da vi, svojim glasom, štitite i one mlađe članove u svojim porodicama koji možda to danas i ne razumeju. Štitite i čuvate njih, i branite i njihovu budućnost. I zato vas molim da izađete u najvećem broju na predstojeće izbore", poručio je Vučić.

Politika Studentske liste bi uvela sankcije Rusiji

Naglasio je da niko ne zna šta je spoljna politika "Studentske liste", kao i da bi ta politička opcija odmah po dolasku na vlast uvela sankcije Rusiji.

"Ima li odgovora na pitanje hoće li da uvode sankcije Ruskoj Federaciji? Nema, a naravno da hoće, i to prvi dan će da urade. Mi smo četiri i po godine izdržali sukobe u Ukrajini, i čuvali smo tradicionalno prijateljstvo sa Rusima, i nismo uvodili sankcije. I zbog toga i danas, između ostalog, imamo jeftiniji gas nego bilo ko drugi u Evropi", objasnio je.

Istakao je da bi, ukoliko postane predsednik Vlade Srbije, građani bili ti koji se pitaju za sve, a ne tzv. plenumi i strane ambasade i dodao da predstavnici "Studentske liste" posebno "mrze" Republiku Srpsku jer su ih građani odande "oterali" i poručili im da žele Vučića.

"Posebno mrze Republiku Srpsku, zato što su ih ljudi odande oterali kad su išli da vode kampanju kod njih, i rekli su im: 'Vi nam niste potrebni, nama je potreban Vučić, jer je Vučić čuvao Republiku Srpsku zajedno sa rukovodstvom Republike Srpske, branio i štitio'. Što se Kosova i Metohije tiče, zapamtite moje reči - ne bi prošlo ni godinu dana, priznali bi nezavisno Kosovo, baš kao što su to radili i sa Crnom Gorom i Kosovom od 2006. do 2008. godine", rekao je Vučić.

Prema njegovim rečima, predstavnici "Studentske liste" imaju "poseban pik" na žene jer su žene odgovorne i ozbiljne i jer nemaju podršku u ženskom delu populacije.

"Valjda ih strašno nerviraju žene, jer su veoma odgovorne i ozbiljne, i vide da nemaju podršku kod žena. Posebno vole da tuku žene. I zamislite kakvi su to ljudi koji, onako krvnički, mogu pesnicama da udaraju žene", istakao je Vučić.

Poručio je da, ukoliko dobije poverenje građana, više neće biti politike u školama i drugim obrazovnim ustanovama jer deca moraju da uče, a ne da se upliću u "prljave političke igre".