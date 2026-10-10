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Siniša Mali, potpredsednik GO SNS, posetio je porodicu Milivojević u selu Misača u opštini Aranđelovac.

- Super vam je asfalt, lepo smo putovali - rekao je Mali, na šta je domaćin odgovorio: "Obećano-ispunjeno".

Domaćini su istakli da su prezadovoljni novim putem, da je Aleksandar Vučić ispunio obećanje.

- Došao sam da čujem da li još nešto treba da se uradi, više sam otvoren za kritike. Ovaj put je Vučić obećao i obećano je ispunjeno. Tako brzo, efikasno i dobar put. Mi gradimo kao graditelji, blokaderi blokiraju. Mi zagovaramo mir i stabilnost, Vučić im posle svakog nasilja pruža ruku pomirenja. Oni bi da Srbija stane. To je izbor koji građani imaju 25. oktobra - rekao je Mali.

On je rekao da mržnja i nasilje nisu budućnost Srbije.

- Put koji smo došli je simbol svega što je Vučić uradio poslednjih 14 godina. Srbija je sačuvala mir, stabilnost, ekonomija raste i gradi se. Nikada nije dovoljno, ali radimo.

Siniša Mali istakao je da je sačuvana sloga i da je to najvažnije.

- Interesantno je da su blokaderi snimali spotove po putevima koje je Vučić sagradio. Da nije bilo njega oni bi se vozili zemljanim putevima. Putevi su život. Mi smo sagradili 680 km novih puteva. To pokazuje koliko se Srbija promenila. Da su nam ostavili nešto od puteva, mi bismo se bavili drugim stvarima. Što se tiče studenata, videli su građani blokade života poslednje dve godine. To je njihova politika. Njihov program ne postoji, moraju da čekaju plenum ili nekog Kurtija. Zašto bi neko kao Kurti podržavao "studentsku" listu? Svima smeta jaka Srbija, sve što je uspeh Srbije, samim tim smeta i blokaderima. Želimo da pokažemo brigu prema ljudima.

O spektaklu u Kragujevcu

Mali je govorio i o spektaklu u Kragujevcu.

- Bio sam impresioniran i brojem ljudi i pozitivnom energijom, ne onu negativnu "ja mrzim, ja blokiram, mrzim Srbiju". Ljudi koji vole progres i napredak, koji vole Srbiju. Ko radi taj i greši, ali da je bolje nego što je bilo u vreme Šoškića i ostalih, apsolutno ne može da se poredi. Kako kampanja odmiče, kako se pravo lice blokadera pokazuje, tako vidite da se ljudi motivišu da pobedimo blokadere.

Govorio je i o funckionisanju REM-a.

-Telo koje bi trebalo da bude nezavisno, imate članove NVO, koje su blokaderske, koji zastupaju svoje političke stavove u instituciji u kojoj je politika zabranjena. Kada je formiran REM, jedini razlog zbog kojeg su stranci nagovorili članove NVO da uđu u REM, bio je da se nađe način da se zabrani funkcionisanje Informera - rekao je Mali i dodao:

- Kada N1 i Nova S rade suprotno zakonu sve im je dozvoljeno.

Na pitanje da li će Šoškić smeti na duel, Mali kaže:

-To što je on zamislio kao ekonomsku politiku, to je najvažnije za građane Srbije. Kada pogledate taj istorijat, šta je ostavio, s jedne strane imate osobu koja je uništila dinar najviše u istoriji, dinar je izgubio 50 odsto vrednosti. Sa 80 dinara na evro, otišao je na 120. Za vreme njegovog mandata je pola miliona ljudi ostalo bez posla. Dvocifrena inflacija, nijedan investitor. Nijedan put nisu napravili. U isto vreme on je sa svojom firmom ucenjivao banke i osiguravajuća društva - rekao je on, pa dodao:

- 50 hiljada mesečno je njegova firma uzimala samo od jedne banke. Uništavao je živote ljudi, sebi je zarađivao ucenjujući one koje je kao guverner kontrolisao. Takav je čovek vladao do 2012. pravi lopov, pravi kriminalac. Da li će na debatu sa mnom ili ne zavisi od njega, ja sam spreman svakog dana. Videli ste prema njegovim nervoznim reakcijama. Što je najgore, on je u julu ove godine rekao da su plate visoke i da ih treba smnajiti, a dinar jak i da ga treba oslabiti. Biće 200 dinara za evro ako Šoškić bude došao na mesto predsednika Vlade - istakao je Mali.