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Aleksandar Vučić, nosilac liste Ujedinjena Srbija posetio je danas Etno-selo Čubura kod Merošine.

On je na svom Instagramu podelio utiske oduševljenja i istakao da je upoznao divne ljude.

On je ušao u jednu kafanu gde je od konobara naručio između kiselu i običnu vodu, jagnjetinu ispod sača, salate, slatke i ljute paprike, ali i tri mala Niška piva.

- Flašu obične, flašu kisele hladne, daj nam te jagnjetine ispod sača, samo natrpaj. Salate neke donesite, slatke i ljute paprike. Alkohol ne pijemo, to je to. Hvala. Ej, čekaj bre stani. Hoćemo tri mala Niška - naručio je Vučić.

On je potom pročitao zanimljiv natpis sa flase Niškog piva: "Hajde da padeži brkamo zajedno".

Njemu je potom prišla jedna gospođa koja se rasplakala kada ga je videla.

- Čekamo Vas, a nikako da Vas dočekamo - rekla je uplakana gospođa.

On joj se zahvalio na lepim rečima, rekao da je sve divno.