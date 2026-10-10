"DAJ NAM TE JAGNJETINE ISPOD SAČA, SALATE, SLATKE I LJUTE PAPRIKE I TRI MALA NIŠKA PIVA" Vučić svratio u kafanu kod Merošine: Ovo mu posebno PRIVUKLO PAŽNJU
- Aleksandar Vučić posetio je Etno-selo Čubura kod Merošine i na Instagramu podelio utiske o susretu sa ljudima.
- U restoranu je naručio jagnjetinu ispod sača, salate, slatke i ljute paprike, uz tri mala niška piva.
- Tokom posete prišla mu je uplakana gospođa koja mu je rekla da ga čekaju, a on joj je zahvalio na lepim rečima.
Aleksandar Vučić, nosilac liste Ujedinjena Srbija posetio je danas Etno-selo Čubura kod Merošine.
On je na svom Instagramu podelio utiske oduševljenja i istakao da je upoznao divne ljude.
On je ušao u jednu kafanu gde je od konobara naručio između kiselu i običnu vodu, jagnjetinu ispod sača, salate, slatke i ljute paprike, ali i tri mala Niška piva.
- Flašu obične, flašu kisele hladne, daj nam te jagnjetine ispod sača, samo natrpaj. Salate neke donesite, slatke i ljute paprike. Alkohol ne pijemo, to je to. Hvala. Ej, čekaj bre stani. Hoćemo tri mala Niška - naručio je Vučić.
On je potom pročitao zanimljiv natpis sa flase Niškog piva: "Hajde da padeži brkamo zajedno".
Njemu je potom prišla jedna gospođa koja se rasplakala kada ga je videla.
- Čekamo Vas, a nikako da Vas dočekamo - rekla je uplakana gospođa.
On joj se zahvalio na lepim rečima, rekao da je sve divno.
(Kurir)