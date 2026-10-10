Politika
"ZAPITAJTE SE KAKO BI IZGLEDALA SRBIJA SA ONIMA KOJI SADA TUKU ŽENE, A NISU NA VLASTI" Mali upozorio posle napada na Dinu Vučinić: Oni znaju samo za nasilje
- Siniša Mali je na Oplenačkoj berbi govorio o napadu na Dinu Vučinić u Novom Sadu i ocenio ga kao sramotan čin.
- Poručio je da je to nastavak blokaderske politike i da ljudi koji, kako kaže, tuku žene ne bi smeli da dođu na vlast.
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Siniša Mali, potpredsednik SNS, obilazeći Srbiju, posetio je Oplenačku berbu, gde je govorio o napadu na Dinu Vučinić u Novom Sadu.
Mali je izjavio da je to sramotno i da je to nastavak blokaderske politike, i da oni jedino znaju za nasilje.
- Ne samo da osuđujem, želim da to građani vide, jer se ti ljudi sada javljaju da "de fakto" preuzmu vlast. Zapitajte se kako bi izgledala Srbija sa onima koji sada tuku žene a nisu na vlasti, šta bi bilo da dođu na vlast - naglasio je Mali.
(Kurir.rs)
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