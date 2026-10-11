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Najgnusnije političke uvrede, kriminalizacija i demonizacija Aleksandra Vučića nastavljena je u blokaderskoj kampanji koja uporno hoće da ga dehumanizuje. Blokaderski tabloid Danas pobrinuo se da ovoj kampanji da dodatni prostor, prenoseći izjavu bivšeg potpredsednika Vlade Žarka Koraća da "Vučićeva ličnost počinje polako da se dezintegriše".

Umesto političke polemike, kritike konkretnih odluka i sučeljavanja argumenata, na scenu ponovo stupaju nebulozne etikete kojima se udara na ličnost i tako se pokušava od Vučića napraviti monstrum koji nije dostojan ni da učestvuje u političkoj borbi, a kamoli da vodi državu. U tako pripremljenom ambijentu, blokaderi zapravo priželjkuju da neko poveruje u te laži i presudi mu.

Neprekidna kampanja najgore diskreditacije probila je dno i postala veoma opasna, jer Koraćeva rečenica zlokobno pokazuje kako blokaderi zamišljaju demokratiju i kako bi je sprovodili da se dočepaju države i njenih institucija, ocenjuju sagovornici Kurira. Oni smatraju da novi napadi na Vučićevu ličnost zaslužuju najodlučniju osudu, ali su uverni da nijedna institucija, u Srbiji ili Evropi, neće na ovo reagovati.

Istoričar Ognjen Karanović kaže za Kurir da je i ovo potvrda da blokaderski pokret ne nudi ništa osim histerije i nasilja.

Ognjen Karanović Foto: Youtube printscreen/Kosovo online

- Umesto programa koji bi mogli da ponude biračima i generalno političkom telu u Srbiji pred predstojeće izbore, Studentska lista bez studenata nastavila je da se bavi ličnošću Aleksandra Vučića. I umesto da od te ličnosti nešto konačno nauče, oni su nastavili sa pokušajima njene dehumanizacije, pa sada tvrde da se ličnost dosadašnjeg predsednika Republike, a verujem i budućeg srpskog premijera, dezintegriše. Da budemo sasvim otvoreni, jedino što će da se dezintegriše jesu obojena revolucija i blokaderska Studentska lista. Ponovo je u pitanju pokušaj dehumanizacije i kriminalizacije ličnosti Aleksandra Vučića, čime oni nastoje da mobilišu svoje političko telo, koje je predstavljalo vojsku obojene revolucije u protekle dve godine. Dakle, radi se o jednoj maloj zajednici, odnosno malom delu populacije, kome takozvana blokaderska lista ama baš ništa drugo ne nudi osim histerije i programa nasilja - naglašava Karanović.

On objašnjava da blokaderi na taj način ne mogu da dobiju poverenje većinske Srbije, jer ona, kako kaže, ne pristaje na nasilje, odbacuje ga kao lažni metod političke borbe, a naročito je razvila averziju prema pokušajima unižavanja ličnosti bilo kog građanina Srbije, posebno kada se radi o Aleksandru Vučiću.

Zloupotreba struke u političke svrhe Koliko je poruka Žarka Koraća, inače psihologa, nesuvisla, najbolje pokazuju stručna objašnjenja dezintegracije ličnosti, a koja je Korać neodgovorno utopio u dnevnu politiku. Psihološka literatura najčešće navodi da je dezintegracija ličnosti rušenje celine, jedinstva i ravnoteže psihičkog života, odnosno osećaj da se sopstvena ličnost i njene funkcije raspadaju. Dezintegracija ličnosti obuhvata: poremećaj funkcija (javljaju se smetnje u razmišljanju, učenju, pamćenju, motorici i emocionalnoj kontroli) i gubitak osećaja o sebi (osoba ima jak doživljaj da je "izgubila samu sebe" ili da joj se unutrašnji svet raspada). Kada je reč o uzrocima, često nastaje kao posledica dugotrajne, izražene anksioznosti, velikih životnih kriza, stresa ili ozbiljnih psihičkih poremećaja.

- Ne mogu blokaderi da shvate da je srpski narod odavno poklonio i svoje srce i poverenje Vučiću. Svaki pokušaj njegove dehumanizacije zapravo ga jača, a to će pokazati i rezultati predstojećih parlamentarnih izbora, na kojima će Aleksandar Vučić konačno zgaziti obojenu revoluciju i još jednom spasti našu otadžbinu - zaključuje Karanović.

Profesor bezbednosnih nauka Miroslav Bjegović kaže za Kurir da su pokušaji dehumanizavije Vučića bezuspešni, jer oni koji to podmeću ne shvataju da govore o sebi i pokazuju kako po njima Srbija treba da bude pod stranom čizmom.

Miroslav Bjegović Foto: Kurir Televizija

- Ovi što mrze Srbiju i koji su strani eksponenti mržnje prema svemu što je srpsko, naročito prema najistaknutijem koji je lokomotiva rasta i napretka države, ne shvataju da svojim neljudskim, zlobnim i antidržavnim delovanjem daju upravo Vučiću vetar u leđa, a sebe svrstavaju u smeće političke istorije. Građani odlično prepoznaju ko želi dobro Srbiji i ko se za nju bori i žrtvuje, kome je Srbija iznad svega. Samo takva politika i ljudi mogu pobediti na predstojećim izborima koji jesu sudbonosni za Srbiju. Narod dobro prepoznaje kada je naša država ugrožena baš od ovakvih poput Koraća, koji su uvezani sa najgorim stranim uticajem po pitanju državnih i nacionalnih interesa, ali zato građani uvek nepogrešivo glasaju za opciju koja nudi prosperitet i budućnost - ocenjuje prof. Miroslav Bjegović.