- Najstrašnije je to što su joj pretnje upućene dok je išla po dete koje se vraćalo iz škole. Očigledno je da je jučerašnji napad direktna posledica kampanje podela i sukoba koju 23 meseca vode naši neistomišljenici. To je nastavak šikaniranja i targetiranja započetog prošle godine kada su dolazili pred Dininu kuću, u kojoj su joj bila deca. Nećete uplašiti ni Dinu, niti bilo kog člana Srpske napredne stranke. Mi znamo da radimo pravu stvar. Mi se borimo za snažnu i razvijenu demokratsku Srbiju u kojoj niko ne može da preti političkim neistomišljenicima, a naročito ne ženama. Mi se borimo za Srbiju u kojoj su žene poštovane i uvažene. Borimo se za Srbiju u kojoj se politika vodi olovkom na izborima, programima i pristojnom razmenom argumenata - rekao je Mićin u objavi na Instagramu.