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"Reči pretvaramo u dela", naveo je Aleksandar Vučić, nosilac i prvi na listi "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija" u novom predizbornom spotu. 

Naime, porodica koju smo upoznali u prvom spotu uprličila je sebi putovanje od poslednjeg dodatka penzionerima. 

- Tata, hvala ti na poklonu, ali mislim da ne treba da ostaneš sam - navode

- Uživajte, deco. Našao sam ja ko će meni da pravi društvo! - naveo je gospodin, a potom su i otvorili vrata i ugledali Aleksandra Vučića. 

- Tražili ste nekoga na koga možete da se oslonite.

- Od poslednjeg dodatka penzionerima, uplatio sam im vikend za godišnjicu braka.

- A u decembru sledi novo povećanje penzija - dodao je Vučić.

- Odlično, onda ću da vodim babu u Vrnjačku Banju.

- A do tamo, najbolji, najširi digitalni autoput.

Na pitanje, da li će put Vožd-Karađorđe biti završen na vreme, kao i da li će plate nastaviti da rastu, Vučić je odgovorio:

- Plate će nastaviti da rastu, a i Vožd-Karađorđe biće završen na vreme. Ima nas koji reči pretvaramo u dela!

Pogledajte spot u nastavku: 

Kurir.rs

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