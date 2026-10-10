"TRAŽILI STE NEKOGA NA KOGA MOŽETE DA SE OSLONITE!" Vučić u novoj ulozi, saopštio najlepše vesti za građane: Povećanje penzija u decembru i još veće plate VIDEO
- Aleksandar Vučić se pojavio u novom predizbornom spotu liste 'Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija'.
- U spotu poručuje da će penzije u decembru ponovo biti povećane, a plate nastaviti da rastu.
- Najavljuje i završetak puta Vožd-Karađorđe na vreme, uz poruku da 'reči pretvaraju u dela'.
"Reči pretvaramo u dela", naveo je Aleksandar Vučić, nosilac i prvi na listi "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija" u novom predizbornom spotu.
Naime, porodica koju smo upoznali u prvom spotu uprličila je sebi putovanje od poslednjeg dodatka penzionerima.
- Tata, hvala ti na poklonu, ali mislim da ne treba da ostaneš sam - navode
- Uživajte, deco. Našao sam ja ko će meni da pravi društvo! - naveo je gospodin, a potom su i otvorili vrata i ugledali Aleksandra Vučića.
- Tražili ste nekoga na koga možete da se oslonite.
- Od poslednjeg dodatka penzionerima, uplatio sam im vikend za godišnjicu braka.
- A u decembru sledi novo povećanje penzija - dodao je Vučić.
- Odlično, onda ću da vodim babu u Vrnjačku Banju.
- A do tamo, najbolji, najširi digitalni autoput.
Na pitanje, da li će put Vožd-Karađorđe biti završen na vreme, kao i da li će plate nastaviti da rastu, Vučić je odgovorio:
- Plate će nastaviti da rastu, a i Vožd-Karađorđe biće završen na vreme. Ima nas koji reči pretvaramo u dela!
Pogledajte spot u nastavku:
Kurir.rs