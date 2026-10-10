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Premijer lažne države Kosovo Aljbin Kurti je uz pomoć tajne službe upregao sve moguće resurse kako bi pomogao Studentskoj listi na predstojećim izborima u Srbiji. Kurti je, kako se saznaje, u prisustvu direktora tzv. Obaveštajne agencije Kosova Petrita Ajetija održao u Prištini sastanak sa liderima praktično svih albanskih partija sa juga centralne Srbije i tu je dogovoreno da na vanrednim parlamentarnim izborima 25. oktobra nastupe na zajedničkoj listi.

Naš izvor upućen u ceo tok ovog dogovora, a i isto prenose i brojni mediji, navodi da Aljbin Kurti najveću prepreku u ostvarivanju svojih političkih ambicija vidi u Aleksandru Vučiću i "Ujedinjenoj Srbiji". Zbog toga je, kaže naš izvor, premijer lažne države Kosovo na sastanku u Prištini insistirao da sve albanske stranke u Srbiji podrže Studentsku listu i sa njom formiraju postizbornu koaliciju!

Nakon tog Kurtijevog naređenja, Partija za demokratsko delovanje Šaipa Kamberija je sa ljudima iz Pokreta slobodnih građana (PSG) dogovorila da mesta u biračkim odborima, koja po zakonu pripadaju Albancima, budu ustupljena Studentskoj listi!

Jasan cilj

Stručnjak za bezbednost prof. dr Miroslav Bjegović kaže za Kurir da je od proglašenja Studentske liste jasno šta je njihov cilj i kakva je budućnost Srbiji namenjena ako bi se pitali oni i njihovi mentori.

- U pokušaju izvođenja obojene revolucije koje su hteli da proizvedu ljudi poput Kurtija, Plenkovića ili Đukanovića, lice navedene liste je ugledalo svetlo dana u najgorem mogućem izdanju srpske političke istorije koja ne samo da nije srpska, već je antisrpska u šta sam siguran da će građani na izborima pokazati čiju politiku žele za bolju Srbiju. Srbija i njeni nacionalni interesi su ugroženi od takvih poteza koje sprovodi Kurti svojim uticanjem na druge partije i samim tim na izbore koji će se održati u Srbiji - kaže Bjegović.

Miroslav Bjegović Foto: Kurir Televizija

Kako dodaje, ljudima sa Studentske liste Srbija nije na prvom mestu, već strani prljavi interesi i novac za koji rade.

- Pokušati Srbiju razdvojiti na pojedine delove njene teritorije upravo prepoznaje narod Srbije, jer kada je ona ugrožena kao što je sada, građani to prepoznaju i zbog toga će odlučno glasati i dati poverenje onome u koga imaju najviše poverenja, u onog ko se pokazao svojim radom delima i žrtvom. Moramo biti svesni kakvog čoveka imamo u našim redovima i takve ljude moramo podržati i dati poverenje koje će sigurno opravdati, dok opcija koja nudi rasparčavanje Srbije, ne može ništa dobro da donese - kaže Bjegović.

Dugoročni planovi

Bivši kontraobaveštajac Ljuban Karan kaže za Kurir da je apsolutno siguran da Aljbin Kurti radi takve stvari u cilju priznavanja Kosova i Metohije.

Ljuban Karan Foto: Kurir Televizija

- Ali to je samo jedan cilj koji oni nastoje da postignu. U ovo delovanje albanskog faktora uključena je i albanska mafija, albanska obaveštajna služba koja uopšte nije za potcenjivanje, jer je uvek bila veoma moćna. Uključena je ta njihova neka služba sa Kosova koja je samo ekspozitura albanske službe. Svi oni imaju za cilj stvaranje velike Albanije. Znači, nije reč samo o Kosovu i Metohiji, oni imaju dugoročne planove i za to ne žale novac kojeg imaju preko albanske mafije, jedne od najjačih mafija u Evropi. Imaju novac i sa drugih strana, onih kojima odgovara da se takva država stvori samo da ne bude nekakve, kako oni to kažu, "Velike Srbije". Znači, Srbija je predviđena za rasturanje i traže unutrašnje te političke grupacije koje su spremne da to urade dolaskom na vlast i da kažu: "Eto, to je sve ranije prodato, izdato, mi sad ništa ne možemo, to je gotova stvar" i da potpišu. I kad potpišu, onda su i Srbi i Srbija u velikom problemu, jer ako bi oni to potpisali kao nekakva buduća vlast ako bi, ne daj Bože, došli u takvu priliku i situaciju, to bi bilo nešto najgore po Srbiju - objašnjava Karan.

Dodaje da Aljbin Kurti kao i druge strane organizacije idu na ruku onima koji žele da sruše, ne aktuelnu vlast, već žele da sruše celu Srbiju i to pokušavaju decenijama unazad.

- Nema promene strateškog plana što se tiče tih nastupa iz inostranstva, bilo silom, bilo hibridnim ratovanjem, bilo novcem. Uvek je cilj nivelisati Srbiju, da ne štrči po nekim ekonomskim pokazateljima, jer je jedini cilj rastakanje Srbije. Ako sagledamo to što Kurtija i mnogi iz Hrvatske rade, vidimo da oni imaju konkretan i jasan plan i nije im žao nikakvih para da naprave neko zlo u Srbiji - ističe Karan.