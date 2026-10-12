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Dejan Tomašević gostovao je u emisiji "Neispričano" kod autorke i voditeljke Jelene Pejović, u kojoj je govorio o razlozima zbog kojih se angažovao u politici, podršci Aleksandru Vučiću i atmosferi u društvu obeleženoj političkim podelama. Istakao je da želi da doprinese boljoj budućnosti zemlje, posebno zbog svoje četvoro dece, osvrnuo se na iskustva iz devedesetih godina i poručio da će jedan od najvećih izazova u budućnosti biti prevazilaženje mržnje i podela.

Ulazak u politiku za njega predstavljao je veliki zaokret nakon uspešne košarkaške karijere, obeležene brojnim sportskim uspesima. U trenutku kada su političke podele u Srbiji sve izraženije, a sukobi između političkih protivnika sve oštriji, otvoreno je podržao Srpsku naprednu stranku i politiku predsednika Aleksandra Vučića. Upravo odluka da se nakon sporta posveti politici i razlozi koji su ga na to podstakli bili su tema razgovora.

- Verujem u ono što on radi. Mislim da sam od prvog trenutka ulaska na ovaj politički teren svima jasno stavio do znanja šta je moj glavni motiv. Možda je još važniji motiv to što vidim u kakvim teškim vremenima živimo. Nisam siguran da mlađe generacije mogu u potpunosti da razumeju i shvate koliko je situacija ozbiljna. Kao odgovoran čovek i otac četvoro dece, želim da ostavim, odnosno da barem dam sve od sebe da ova država bude bolja nego što je bila u vreme kada sam ja odrastao. Znam kroz šta smo prolazili devedesetih godina i ne želim da nam se to ikada više ponovi - kaže Tomašević.

Predsednik Olimpijskog komiteta Srbije (OKS) Dejan Tomašević Foto: Kurir Televizija

"Samo izazivaju još veći haos i još veću mržnju"

Govoreći o svom političkom angažmanu, Tomašević je objasnio kako vidi svoju odgovornost prema državi i šta smatra najvažnijim u vremenu velikih podela.

- Mislim da ću najveću pomoć i predsedniku i državi pružiti tako što ću biti dovoljno profesionalan i svoj posao predsednika Olimpijskog komiteta Srbije obavljati na najbolji mogući način. Međutim, ukoliko bude bilo potrebe da stojim i na štandu ili da razgovaram sa nekim, promovišući ideju i objašnjavajući zašto bi trebalo glasati za našu stranku, uradiću i to, bez obzira na sve. Ipak, ponavljam da bi svako trebalo da svoj posao obavlja na najbolji mogući način. Siguran sam da tada ne bismo dolazili u situacije u kojima mnogi sebi daju za pravo da komentarišu i obavljaju poslove u koje se ne razumeju. Pritom, kroz mržnju koju šire, uvlače čitavu državu i svakoga od nas pojedinačno u još veći haos - nastavio je.

Kako je podsetila voditeljka, tokom bogate košarkaške karijere Tomašević se suočavao sa velikim pritiscima, od zahteva trenera i očekivanja najbližih do reakcija navijača na tribinama. Međutim, ulazak u politički život doneo je drugačije izazove, u vremenu izraženih političkih podela i sve oštrijih sukoba između političkih protivnika. Na pitanje da li su pritisci kojima je danas izložen teži od onih koje je doživljavao tokom profesionalne karijere i kako se nosi sa atmosferom na političkoj sceni, odgovorio je:

- Da, upravo to me posebno žalosti i vređa. Mislim da je velika grupa ljudi sebi dozvolila mnogo toga i da smatraju da im je sve dopušteno, verujući da će na taj način, smenom neke stranke ili skidanjem vlasti, uspeti da urade nešto dobro. Neće. Time samo izazivaju još veći haos i još veću mržnju. I ovi izbori će proći. Duboko verujem da ćemo mi pobediti, a onda je pred nama odgovoran posao. Pre svega, moramo da povedemo zemlju napred, još jače i snažnije, a zatim i da lečimo rane i mržnju koja je posejana, posebno tokom prethodne dve godine. Mislim da će to biti najteži zadatak i najveći izazov. Neće biti nimalo lako, ali moramo to da uradimo zarad naše dece i dece naše dece - za Kurir televiziju, rekao je Tomašević.

02:59 "VERUJEM U POLITIKU ALEKSANDRA VUČIĆA" Dejan Tomašević za Kurir televiziju: "Želim svojim angažmanom u SNS-u da doprinesem boljoj budućnosti Srbije" Izvor: Kurir televizija

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