Slušaj vest

Kancelarija OEBS-a za demokratske institucije i ljudska prava (ODIHR), objavila je danas privremeni izveštaj posmatračke misije u Srbiji, koji obuhvata period od 16. septembra do 7. oktobra.

Prema izveštaju, priznato je sprovođenje dela preporuka ODIHR-a. Izveštaj izričito navodi da su zakonske izmene u potpunosti ili delimično obuhvatile ranije preporuke u oblastima biračkog spiska, izborne administracije, kandidovanja, finansiranja kampanje, izbornih sporova i razdvajanja javne funkcije od partijskih aktivnosti. U delu o finansiranju kampanje navodi se da su vlasti usvojile znatnu većinu ranijih preporuka iz te oblasti.

Saradnja sa ODIHR-om tokom pripreme zakona. Na zahtev srpskih vlasti, ODIHR je izradio pravna mišljenja o predloženim izmenama. Priznaje se da je znatan broj preporuka iz tih mišljenja uvažen.

Prema nalazima posmatračke misije, RIK je ispoštovao sve zakonske rokove za pripremu izbora.Održao je 23 sednice, a odluke su blagovremeno objavljivane. Ovo je jedan od najjasnijih pozitivnih nalaza izveštaja.

Transparentnost rada RIK-a. Sednice se prenose uživo i otvorene su za medije i posmatrače, kao i sastanci radnih grupa. Materijali se unapred dostavljaju članovima RIK-a i akreditovanim posmatračima.

U izveštaju se ističe objavljivanje podataka o zastupljenosti žena u izbornoj administraciji. U skladu sa ranijom preporukom ODIHR-a, prikupljeni su i objavljeni podaci o polnoj strukturi lokalnih izbornih komisija. Žene čine oko 46 odsto njihovih stalnih članova i zamenika.

Kako se navodi, olakšano je kandidovanje i otklanjanje nedostataka. Birači mogu potpisom podržati više lista, a podnosioci mogu ispraviti dokumentaciju u roku od 48 časova. Izveštaj navodi konkretne liste koje su ovu mogućnost koristile i potom bile proglašene. Precizirani su kriterijumi za manjinske liste, koje sada mogu podneti i grupe građana.

Kada je reč o konkretnim aktivnostima Agencije za sprečavanje korupcije, izveštaj navodi da Agencija prati aktivnosti 93 javna funkcionera, angažovala je posmatrače, objavljuje nedeljne statistike i donela je smernice za političke subjekte i treća lica. Odluke po prijavama i o izrečenim merama dostupne su na njenom sajtu. Izrekla je 17 upozorenja, od kojih pet po prijavama.

U delu koji se odnosi na javnost postupanja po prigovorima, ističe se da RIK razmatra prigovore na javnim sednicama i blagovremeno objavljuje odluke u onlajn registru, zajedno sa odlukama Upravnog suda. Zabeležena su i dva usvojena prigovora, što pokazuje da je pravni lek imao konkretan rezultat.

Izveštaj ukazuje na veću dostupnost podataka o biračkom spisku. MDULS nedeljno objavljuje podatke o broju birača po opštinama i domaćinstvima i promenama u spisku. Birači mogu proveriti svoje podatke i tražiti ispravku onlajn ili preko lokalne uprave. MDULS i MSP pružali su informacije o postupcima, uključujući glasanje u inostranstvu.

U skladu sa ranijom preporukom ODIHR-a, formirana je posebna jedinica za jačanje stručne podrške RIK-u u Službi Narodne skupštine. U nju je zaposleno ili raspoređeno 19 službenika. Obrazovane su i dodatne radne grupe za finansije, glasanje u inostranstvu, pristupačnost i statistiku.

Prema izveštaju, tokom maja, juna i avgusta održana su javna slušanja o reformama u Kragujevcu, Nišu, Novom Sadu i Beogradu.

Kada je reč o unapređenju pristupačnosti, RIK je zatražio detaljne podatke o pristupačnosti biračkih mesta. Pojedini edukativni materijali obuhvataju informacije za osobe sa oštećenjem vida i sluha.

Kako se ističe u izveštaju, obuke i edukacija organizuju se pre početka obavezne primene novog sistema. RIK je obučio oko 1.500 trenera, organizuje 22 vebinarske sesije koje obuhvataju 11 tema i obezbeđuje programe e-učenja i materijale za obuku. Izradio je četiri informativna videa za birače i distribuira edukativne materijale preko emitera i društvenih mreža.

Uvedeni su mehanizmi revizije biračkog spiska. Zabeleženo je formiranje višestranačke Komisije za reviziju, usvajanje poslovnika i planova rada. Izveštaj prenosi i podatke nadležnih organa o faznom omogućavanju pristupa bazama. To su evidentirani koraci, bez pozitivne ocene dosadašnjih rezultata revizije.

Prema izveštaju, uvedene su nove zaštitne mere protiv zloupotreba javne funkcije. Zabeležena su dodatna pravila za razdvajanje javne funkcije i partijskih aktivnosti, uključujući razdvajanje službenih naloga na društvenim mrežama od naloga za kampanju. Proširena je definicija javnih funkcionera i povećane nadzorne nadležnosti Agencije.

Izveštaj beleži da su sve podnete liste proglašene. Proglašeno je svih 19 podnetih lista, od kojih je jedna naknadno povučena. Sve su ispunile zakonsku kvotu od najmanje 40 odsto kandidata manje zastupljenog pola.

Značajne novine uvedene su u finansiranju kampanje. Prvi put je uvedeno ograničenje rashoda od šest miliona evra po listi, uređena je kampanja trećih lica i dodatno budžetsko finansiranje povezano sa zastupljenošću žena. Ukinuto je jemstvo za stranke i grupe građana koje nisu bile zastupljene u prethodnom sazivu parlamenta.

Okončana je blokada rukovodstva REM-a. Izborom predsednika Saveta 22. septembra završena je dugotrajna blokada. Zabeleženi su monitoring 11 televizija i pokretanje 11 postupaka po prijavama. Izveštaj prenosi i objašnjenje nadležnih da pojedini emiteri registrovani u inostranstvu izlaze iz okvira nadležnosti REM-a.

Proširena prava posmatrača i saradnja sa misijom. Nedavnim zakonskim izmenama predviđeno je pravo domaćih posmatrača na pristup podacima o registraciji birača i prisustvovanje sednicama Komisije za reviziju. Do 7. oktobra akreditovano je 205 domaćih i 47 međunarodnih posmatrača. ODIHR je došao na poziv vlasti i uspostavio redovne kontakte sa RIK-om, MSP-om i drugim državnim funkcionerima.

Brza sudska kontrola i rokovi za izborne sporove. Uveden je rok od 20 dana za odlučivanje Ustavnog suda, a rok za dostavljanje dokumentacije skraćen je sa osam na tri dana. Za sudsku kontrolu odluka Agencije po Zakonu o finansiranju političkih aktivnosti predviđen je rok od 72 časa.

Besplatno predstavljanje lista i televizijske debate. Javni servisi besplatno emituju materijale koje dostavljaju izborni učesnici u okviru glavnih informativnih emisija. Nekoliko emitera, uključujući RTS, organizovalo je osam debata tokom izveštajnog perioda, iako zakonska obaveza organizovanja debata ne postoji.

Zabeležena je i povoljnija činjenica o zastupljenosti žena u parlamentu. Žene čine 37,6 odsto odlazećeg saziva, što je blagi porast u odnosu na 36,4 odsto 2022. godine.

Što se tiče tačaka koje treba unaprediti, opšti politički kontekst ocenjen je nepovoljno. Izveštaj govori o dugotrajnoj političkoj krizi, rastućem nepoverenju u institucije i produbljivanju polarizacije. Smislen politički dijalog i međustranačka saradnja opisani su kao ograničeni, uz uticaj polarizacije na funkcionisanje institucija. Ukazuje se i na učestalost vanrednih izbora. Međutim, ovakva ocena ograničenog političkog dijaloga ne osvetljava nužno sve okolnosti koje su do toga dovele, imajući u vidu da je Aleksandar Vučić mnogo puta pozivao na dijalog, dok je druga strana pozive odbijala.

Nedovoljna regulacija internet kampanje i dezinformacija. U izveštaju se ukazuje na to da ne postoji institucija zadužena za opšti nadzor internet kampanje, međuinstitucionalni mehanizam za odgovor na dezinformacije i strano uplitanje, niti određena institucija za komunikaciju sa internet platformama.

Kritike procesa usvajanja reformi. Više sagovornika navodi nedostatak suštinskog dijaloga i delotvornog učešća. Ukazuje se na hitni postupak za pojedine zakone, izmene neposredno pred izbore, nedovoljnu informisanost o novim pravilima i sumnje u kapacitete za njihovu doslednu primenu u dobroj veri.