Politika
NE PROPUSTITE: Dokumentarni film o snazi Vojske Srbije - "VRHOVNI KOMANDANT" na Kurir televiziji, u nedelju, 11. oktobra, od 8.30
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U nedelju, 11. oktobra, od 8.30 na Kurir televiziji pogledajte dokumentarni film "Vrhovni komandant" - Vučićev preporod Vojske Srbije, film o srpskom vojniku, odbrani nacionalne bezbednosti i očuvanju ustavnog poretka.
Foto: Ustupljene fotografije
Saznaćete koje oružje je Srbija obezbedila za odbranu svojih granica, kao i sve o jačanju srpske Vojske od 2012. godine do danas.
Dokumentarni film o snazi vojske Srbije - "VRHOVNI KOMANDANT" Foto: Ustupljene fotografije
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Nebo nad Srbijom je 2012. godine čuvalo tek 4 MIG-29, dok je u periodu od 2024. do 2026. godine nabavljeno novih 14 modernizovanih aviona MIG-29, a ugovorena je nabavka još 12 višenamenskih Rafala.
Više o snazi Vojske Srbije pogledajte u dokumentarnom filmu VRHOVNI KOMANDANT. Nedelja, 11.oktobar, od 8.30, Kurir televizija.
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