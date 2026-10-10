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U nedelju, 11. oktobra, od 8.30 na Kurir televiziji pogledajte dokumentarni film "Vrhovni komandant" - Vučićev preporod Vojske Srbije, film o srpskom vojniku, odbrani nacionalne bezbednosti i očuvanju ustavnog poretka.

Foto: Ustupljene fotografije

Saznaćete koje oružje je Srbija obezbedila za odbranu svojih granica, kao i sve o jačanju srpske Vojske od 2012. godine do danas.

1/6 Vidi galeriju Dokumentarni film o snazi vojske Srbije - "VRHOVNI KOMANDANT" Foto: Ustupljene fotografije

Nebo nad Srbijom je 2012. godine čuvalo tek 4 MIG-29, dok je u periodu od 2024. do 2026. godine nabavljeno novih 14 modernizovanih aviona MIG-29, a ugovorena je nabavka još 12 višenamenskih Rafala.

01:33 Dokumentarni film o snazi vojske Srbije - "VRHOVNI KOMANDANT" Izvor: Promo