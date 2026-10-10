"SASVIM OBIČNA KUPOVINA U JEDNOJ SEOSKOJ PRODAVNICI..." Vučić pazario sladolede i sokove, pa porazgovarao s ljudima: "Kako vam ide posao?" (VIDEO)
Aleksandar Vučić, nosilac liste "Ujedinjena Srbija", tokom obilaska naše lepe zemlje svratio je danas u jednu seosku prodavnicu kako bi kupio sladolede i piće za okrepljenje.
"Sasvim obična kupovina u jednoj seoskoj prodavnici...", napisao je Vučić na Instagramu pored videa koji prikazuje njegovu kupovinu.
Vučić se pozdravio sa svima koje je zatekao u radnji, izabrao čokoladne sladolede u kornetu za svoje društvo, a onda i sokove.
Usput je porazgovarao i sa prodavačicom:
"Kako vam ide posao?", upitao je i dobio odgovor: "Super."
"Hvala Bogu", nastavio je Vučić, na šta je žena pojasnila da posla ima jer je veliko je selo:
"Ima ljudi. Ima i dece."
"Baš sam srećan", konstatovao je Vučić.
Podsetimo, Vučić je danas bio u Leskovcu gde se obratio narodu i predstavio novi program za jug Srbije, o čemu više pročitajte OVDE.