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Aleksandar Vučić, nosilac liste "Ujedinjena Srbija", tokom obilaska naše lepe zemlje svratio je danas u jednu seosku prodavnicu kako bi kupio sladolede i piće za okrepljenje.

"Sasvim obična kupovina u jednoj seoskoj prodavnici...", napisao je Vučić na Instagramu pored videa koji prikazuje njegovu kupovinu.

Vučić se pozdravio sa svima koje je zatekao u radnji, izabrao čokoladne sladolede u kornetu za svoje društvo, a onda i sokove.

Usput je porazgovarao i sa prodavačicom:

"Kako vam ide posao?", upitao je i dobio odgovor: "Super."

"Hvala Bogu", nastavio je Vučić, na šta je žena pojasnila da posla ima jer je veliko je selo:

"Ima ljudi. Ima i dece."

"Baš sam srećan", konstatovao je Vučić.

Podsetimo, Vučić je danas bio u Leskovcu gde se obratio narodu i predstavio novi program za jug Srbije, o čemu više pročitajte OVDE.

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