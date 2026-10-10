Dodajte Kurir u vaš Google izbor

Slušaj vest

Aleksandar Vučić, nosilac liste "Ujedinjena Srbija", tokom obilaska naše lepe zemlje svratio je danas u jednu seosku prodavnicu kako bi kupio sladolede i piće za okrepljenje.

"Sasvim obična kupovina u jednoj seoskoj prodavnici...", napisao je Vučić na Instagramu pored videa koji prikazuje njegovu kupovinu.

Vučić se pozdravio sa svima koje je zatekao u radnji, izabrao čokoladne sladolede u kornetu za svoje društvo, a onda i sokove.

Usput je porazgovarao i sa prodavačicom:

"Kako vam ide posao?", upitao je i dobio odgovor: "Super."

"Hvala Bogu", nastavio je Vučić, na šta je žena pojasnila da posla ima jer je veliko je selo:

"Ima ljudi. Ima i dece."

"Baš sam srećan", konstatovao je Vučić.