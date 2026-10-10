POTPUNO NOVO LICE JUGA SRBIJE! Pogledajte viziju u 6 tačaka: 50.000 novih radnih mesta, "Prva kuća na selu", nove fabrike i putevi, najveće subvencije! (FOTO)
- Vučić je u Leskovcu predstavio specijalni program za jug Srbije, namenjen pet okruga i zaustavljanju odlaska stanovništva.
- Plan predviđa 50.000 novih radnih mesta do 2035. i više od 20 velikih investicija, uz posebne subvencije za industriju i infrastrukturu.
- Program obuhvata i turizam, poljoprivredu, sela, obrazovanje i zdravstvo, uz veća ulaganja u lokalne zajednice.
Aleksandar Vučić, nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija" najavio je veliku vest za jug zemlje, gde je otkrio da je u prethodnih nekoliko nedelja intenzivno radio na posebnom, specijalnom programu namenjenom razvoju i spasu juga Srbije, naglasivši da je ključni cilj zaustavljanje odlaska ljudi i obezbeđivanje sigurne budućnosti za sve građane ovog regiona.
Program je predviđen za pet okruga na jugu Srbije — Nišavski, Toplički, Pirotski, Jablanički i Pčinjski okrug — koji predviđa otvaranje 50.000 novih radnih mesta do 2035. godine i realizaciju više od 20 velikih investicija.
- Danas, na jugu Srbije, u pet okruga živi negde oko 854.000 ljudi. Smanjuje se broj ne samo zbog niskog prirodnog priraštaja, već i zato što ljudi idu u Beograd, i u manjoj meri u inostranstvo. Kada razvijamo ravnomerno, pa čak damo jedan, dva ili tri posto prednosti jugu Srbije, jug Srbije uvek zaostaje i prazni nam se. Zato pravimo specijalan program! - rekao je on danas, tokom govora u Leskovcu, i dodao da se program tiče šest stubova razvoja.
Šest stubova razvoja
1. Industrijalizacija i investicije
Prvi stub programa podrazumeva 50.000 novih radnih mesta do 2035. godine, kao i posebne subvencije za jug Srbije.
- Nove i proširene industrijske zone,
- Posebne subvencije za jug,
- Veliki domaći i strani investitori,
- Razvoj domaćih dobavljača,
- 50.000+ novih radnih mesta do 2036. godine.
- Dakle onaj koji bude hteo da pravi fabriku na jugu Srbije, bilo domaći ili strani investitor, dobijaće značajno veće subvencije nego da ih pravi u Beogradu. Pored posebnih subvencija, podrazumevaju se i nove proširene industrijske zone i razvoj domaćih dobavljača - rekao je on.
Cilj je da u narednih osam godina u ovih pet godina bude 20 strateških fabrika, plus desetine manjih fabrika u malim mestima.
2. Infrastruktura
Sledeća tačka je infrastruktura, najviše povezivanje dalje sa Srbijom i Evropom, putna mreža i mreža pruga, posebno ka Severnoj Makedoniji.
- Putevi i lokalna infrastruktura,
- Železnička veza Niš - Jug Srbije - Severna Makedonija
- Industrijski i logistički koridori
- Voda, kanalizacija i digitalna infrastruktura,
- Jačenje prenosne i distributivne mreže,
- Obezbeđivanje dovoljnih kapaciteta za nove industrijske i poslovne zone,
- Razvoj proizvodnje energije iz obnovljivih izvora.
- Moraćemo da obnavljamo hiljade kilometara puteva, pruge, moraćemo da radimo i povezivanje energetske mreže. Da ni u jednom selu više nemamo drvene bandere, da u svakom selu ljudi znaju da su zaštićeni i da im neće nestajati struje. Razvoj elektromreža, i dalekovoda, niskonaponskih mreža, ali istovremeno i gasovoda — ali u budućnosti i naftovoda.
Nema razvoja bez povezanosti!
3. Turizam i lokalna vrednost
Pod tri je turizam i lokalna vrednost, gde se i lokalno stanovništvo uključuje u dalji razvoj i napredak.
- Razvoj integralnih turističkih zona,
- Lokalno stanovništvo nije samo radna snaga — već partner u razvoju,
- Deo prihoda vraća se u lokalne puteve, vode, škole, vrtiće i nove biznise,
- Aktiviranje kuća, zemljišta, znanja i prirodnih resursa kao osnove za novu proizvodnju, usluge i prihode,
- Povezivanje poljoprivede, prerade, domaće hrane, smeštaja i turizma u održiv model porodičnog poslovanja.
- Lokalno stanovništvo mora da postane partner u razvoju. Mi ćemo tu da iskoristimo sve prirodne resurse koje imamo. Za strateške lokalitete koje razvijamo, od vidikovaca poput Kablara, od preko Caričinog grada, Sijarinske Banje, Vranjske Banje, Bujanovačke Banje, Niške Banje u koje će država dodatno da uloži i kroz posebne subvencije, čak i privatnim vlasnicima da pomogne - rekao je i dodao:
4. Poljoprivreda i "Made in South Serbia"
Od njive do svetskog tržišta.
- Prerada i pakovanje na jugu,
- Hladnjače, sušare i logistički centri,
- Lokalni brendovi i tradicionalni proizvodi,
- Zajednički nastup na domaćem i stranom tržištu.
- Mi želimo da poljoprivreda postane zaštitni znak juga Srbije. Napravićemo "Made in Serbia"; "Made in South Serbia", takođe. Dakle zašto, prerade i pakovanja na jugu, hladnjače, sušare, logistički centri pre svega su od posebnog značaja. Želimo da imamo zajednički nastup na domaćem i stranom tržištu. Da ne izvozimo sirovinu, već da izvozimo proizvod, vrednost i znanje sa juga Srbije - naglasio je on.
5. Sela i lokalne zajednice
Poseban program "Prva kuća na jugu".
- Veća transferna sredstva za nerazvijene opštine,
- Putevi i osnovna infrastruktura,
- Podrška poljoprivrednicima i malim biznisima,
- Program "Prva kuća na jugu",
- Posebna podrška pograničnim područjima.
- Hoćemo da napravimo poseban program "Prva kuća na jugu", ali ne da to budu u zabačenim mestima kuće koje su polusrušene, gde mladi ljudi nemaju motiva da žive, već da napravimo moderne kuće, uređena naselja u kojima ljudi mogu da žive i gde mogu da obezbede i svoju ekonomsku budućnost. I država će u to da uloži veliki novac - dodaje.
6. Ljudi, znanje i zdravlje
Najvažnija investicija su ljudi.
- Moderne škole bolnice, dualno obrazovanje i regionalni trening centri,
- Stipendije za deficitarna zanimanja,
- Privlačenje lekara, nastavnika i stručnjaka,
- Podrška mladim porodicama,
- Mere za smanjenje odlaska mladih iz sela,
- Stvaranja uslova za povratak visokoobrazovanih kadrova,
- Poreske i druge olakšice za mlade koji pokreću posao na jugu,
- Posebni programi za povratak mladih koji su završili fakultet ili stekli radno iskustvo u Beogradu, inostranstvu ili drugim većim centrima.
- Biće veće subvencije u svim ovim programima nego u drugim delovima Srbije. Sve opštine, posebno one sa malim sredstvima, dobiće veliki novac. I tu promenu politike ako dobijem vaše poverenje sprovodiću već od početka sledeće godine. Očekujte promene - naglasio je Vučić.
Cilj do 2035. godine
- 50.000+ novih radnih mesta
- 20+ velikih investicija
- 10+ razvojnih zona
- 1.000 km modernizovanih lokalnih i regionalnih puteva
- 10+ pripremljenih strateških projekata sa jasnom dokumentacijom, budžetom i modelom finansiranja za domaće i međunarodne partnere
- 3 puta više turističkih noćenja
- 10+ regionalnih centara znanja i dualnog obrazovanja
Na kraju, on je pozvao građane juga Srbije da imaju u vidu dosadašnja ulaganja države, ali je istakao da ona nisu bila dovoljna i da predstoji dodatni napor.
- Zato ćemo sada da uložimo i dodatni napor i ogroman novac, da bi ljudi na jugu Srbije mogli po svom standardu da se izjednače sa ostatkom Srbije, posebno sa Beogradom i Novim Sadom. Živeo jug Srbije, živela Srbija - zaključio je Vučić.
Kurir.rs