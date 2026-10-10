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Aleksandar Vučić, nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija" najavio je veliku vest za jug zemlje, gde je otkrio da je u prethodnih nekoliko nedelja intenzivno radio na posebnom, specijalnom programu namenjenom razvoju i spasu juga Srbije, naglasivši da je ključni cilj zaustavljanje odlaska ljudi i obezbeđivanje sigurne budućnosti za sve građane ovog regiona.

Program je predviđen za pet okruga na jugu Srbije — Nišavski, Toplički, Pirotski, Jablanički i Pčinjski okrug — koji predviđa otvaranje 50.000 novih radnih mesta do 2035. godine i realizaciju više od 20 velikih investicija.

- Danas, na jugu Srbije, u pet okruga živi negde oko 854.000 ljudi. Smanjuje se broj ne samo zbog niskog prirodnog priraštaja, već i zato što ljudi idu u Beograd, i u manjoj meri u inostranstvo. Kada razvijamo ravnomerno, pa čak damo jedan, dva ili tri posto prednosti jugu Srbije, jug Srbije uvek zaostaje i prazni nam se. Zato pravimo specijalan program! - rekao je on danas, tokom govora u Leskovcu, i dodao da se program tiče šest stubova razvoja.

Šest stubova razvoja 1. Industrijalizacija i investicije

Prvi stub programa podrazumeva 50.000 novih radnih mesta do 2035. godine, kao i posebne subvencije za jug Srbije.

Nove i proširene industrijske zone,

Posebne subvencije za jug,

Veliki domaći i strani investitori,

Razvoj domaćih dobavljača,

50.000+ novih radnih mesta do 2036. godine.

- Dakle onaj koji bude hteo da pravi fabriku na jugu Srbije, bilo domaći ili strani investitor, dobijaće značajno veće subvencije nego da ih pravi u Beogradu. Pored posebnih subvencija, podrazumevaju se i nove proširene industrijske zone i razvoj domaćih dobavljača - rekao je on.

Cilj je da u narednih osam godina u ovih pet godina bude 20 strateških fabrika, plus desetine manjih fabrika u malim mestima.

2. Infrastruktura

Sledeća tačka je infrastruktura, najviše povezivanje dalje sa Srbijom i Evropom, putna mreža i mreža pruga, posebno ka Severnoj Makedoniji.

Putevi i lokalna infrastruktura,

Železnička veza Niš - Jug Srbije - Severna Makedonija

Industrijski i logistički koridori

Voda, kanalizacija i digitalna infrastruktura,

Jačenje prenosne i distributivne mreže,

Obezbeđivanje dovoljnih kapaciteta za nove industrijske i poslovne zone,

Razvoj proizvodnje energije iz obnovljivih izvora.

- Moraćemo da obnavljamo hiljade kilometara puteva, pruge, moraćemo da radimo i povezivanje energetske mreže. Da ni u jednom selu više nemamo drvene bandere, da u svakom selu ljudi znaju da su zaštićeni i da im neće nestajati struje. Razvoj elektromreža, i dalekovoda, niskonaponskih mreža, ali istovremeno i gasovoda — ali u budućnosti i naftovoda.

Nema razvoja bez povezanosti!

1/7 Vidi galeriju Program Jug Srbije Foto: Printscreen Instagram/avucic

3. Turizam i lokalna vrednost

Pod tri je turizam i lokalna vrednost, gde se i lokalno stanovništvo uključuje u dalji razvoj i napredak.

Razvoj integralnih turističkih zona,

Lokalno stanovništvo nije samo radna snaga — već partner u razvoju,

Deo prihoda vraća se u lokalne puteve, vode, škole, vrtiće i nove biznise,

Aktiviranje kuća, zemljišta, znanja i prirodnih resursa kao osnove za novu proizvodnju, usluge i prihode,

Povezivanje poljoprivede, prerade, domaće hrane, smeštaja i turizma u održiv model porodičnog poslovanja.

- Lokalno stanovništvo mora da postane partner u razvoju. Mi ćemo tu da iskoristimo sve prirodne resurse koje imamo. Za strateške lokalitete koje razvijamo, od vidikovaca poput Kablara, od preko Caričinog grada, Sijarinske Banje, Vranjske Banje, Bujanovačke Banje, Niške Banje u koje će država dodatno da uloži i kroz posebne subvencije, čak i privatnim vlasnicima da pomogne - rekao je i dodao:

4. Poljoprivreda i "Made in South Serbia"

Od njive do svetskog tržišta.

Prerada i pakovanje na jugu,

Hladnjače, sušare i logistički centri,

Lokalni brendovi i tradicionalni proizvodi,

Zajednički nastup na domaćem i stranom tržištu.

- Mi želimo da poljoprivreda postane zaštitni znak juga Srbije. Napravićemo "Made in Serbia"; "Made in South Serbia", takođe. Dakle zašto, prerade i pakovanja na jugu, hladnjače, sušare, logistički centri pre svega su od posebnog značaja. Želimo da imamo zajednički nastup na domaćem i stranom tržištu. Da ne izvozimo sirovinu, već da izvozimo proizvod, vrednost i znanje sa juga Srbije - naglasio je on.

Foto: Printscreen Instagram/avucic

5. Sela i lokalne zajednice

Poseban program "Prva kuća na jugu".

Veća transferna sredstva za nerazvijene opštine,

Putevi i osnovna infrastruktura,

Podrška poljoprivrednicima i malim biznisima,

Program "Prva kuća na jugu",

Posebna podrška pograničnim područjima.

- Hoćemo da napravimo poseban program "Prva kuća na jugu", ali ne da to budu u zabačenim mestima kuće koje su polusrušene, gde mladi ljudi nemaju motiva da žive, već da napravimo moderne kuće, uređena naselja u kojima ljudi mogu da žive i gde mogu da obezbede i svoju ekonomsku budućnost. I država će u to da uloži veliki novac - dodaje.

6. Ljudi, znanje i zdravlje

Najvažnija investicija su ljudi.

Moderne škole bolnice, dualno obrazovanje i regionalni trening centri,

Stipendije za deficitarna zanimanja,

Privlačenje lekara, nastavnika i stručnjaka,

Podrška mladim porodicama,

Mere za smanjenje odlaska mladih iz sela,

Stvaranja uslova za povratak visokoobrazovanih kadrova,

Poreske i druge olakšice za mlade koji pokreću posao na jugu,

Posebni programi za povratak mladih koji su završili fakultet ili stekli radno iskustvo u Beogradu, inostranstvu ili drugim većim centrima.

- Biće veće subvencije u svim ovim programima nego u drugim delovima Srbije. Sve opštine, posebno one sa malim sredstvima, dobiće veliki novac. I tu promenu politike ako dobijem vaše poverenje sprovodiću već od početka sledeće godine. Očekujte promene - naglasio je Vučić.

Foto: Printscreen Instagram/avucic

Cilj do 2035. godine 50.000+ novih radnih mesta

20+ velikih investicija

10+ razvojnih zona

1.000 km modernizovanih lokalnih i regionalnih puteva

10+ pripremljenih strateških projekata sa jasnom dokumentacijom, budžetom i modelom finansiranja za domaće i međunarodne partnere

3 puta više turističkih noćenja

10+ regionalnih centara znanja i dualnog obrazovanja

Foto: Printscreen Instagram/avucic

Na kraju, on je pozvao građane juga Srbije da imaju u vidu dosadašnja ulaganja države, ali je istakao da ona nisu bila dovoljna i da predstoji dodatni napor.

- Zato ćemo sada da uložimo i dodatni napor i ogroman novac, da bi ljudi na jugu Srbije mogli po svom standardu da se izjednače sa ostatkom Srbije, posebno sa Beogradom i Novim Sadom. Živeo jug Srbije, živela Srbija - zaključio je Vučić.