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Pita te se zašto Aljbin Kurti podržava tzv. studentsku listu? Nije to nikakva zagonetka. Za tako prisan tango potrebno je dvoje, a reči studenta Pravnog fakulteta u Beogradu Mihaila Markovića, koji govori ispred blokadera, sve otkrivaju.

"Razgovarali smo s Albancima i potpuno smo srušili te predrasude i prepreke koje postoje na Kosovu. Svi žive, zaista, u, sada je malo možda i čudno reći, miru, ali situacija je dobra. Samo je problem ta propagandna materija koja dolazi sa strane prorežimskih medija, koja se trudi nekako da uvek tera na to zastrašivanje i na neke negativne teme", kaže Marković.

Dakle, jasno je zašto Kurti podržava tzv. studentsku listu.

Vole se iako Kurtijev teror nad Srbima na Kosovu i Metohiju traje iz dana u dan - hapšenja, zastrašivanja, pristisci sa svih strana... Za blokadere je "situacija dobra"...

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