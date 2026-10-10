Pita te se zašto Aljbin Kurti podržava tzv. studentsku listu ? Nije to nikakva zagonetka. Za tako prisan tango potrebno je dvoje, a reči studenta Pravnog fakulteta u Beogradu Mihaila Markovića, koji govori ispred blokadera, sve otkrivaju.

"Razgovarali smo s Albancima i potpuno smo srušili te predrasude i prepreke koje postoje na Kosovu. Svi žive, zaista, u, sada je malo možda i čudno reći, miru, ali situacija je dobra. Samo je problem ta propagandna materija koja dolazi sa strane prorežimskih medija, koja se trudi nekako da uvek tera na to zastrašivanje i na neke negativne teme", kaže Marković.