NAROD VUČIĆEV NAJJAČI BEDEM! Ko ima ovakvu podršku nikada ne može da bude poražen, ma kolika sila bila PROTIV njega! (FOTO)
Sve godine otkako je na vlasti Aleksandar Vučić, doskorašnji predsednik, a sada nosilac liste "Ujedinjena Srbija" i kandidat za premijera, imao je najjačeg mogućeg saveznika: svoj narod. A ko iza sebe ima tu snagu, nikada ne može biti poražen, ma kolika sila bila protiv njega.
Fenomenalna atmosfera koja je vladala u hali "Jezero" u Kragujevcu, gde je u petak održan veličanstveni skup, prenela se i na jučerašnji događaj u Leskovcu. Ipak, čak i važnije od te atmosfere bilo je to što je Vučić pred žiteljima ovog dela naše zemlje predstavio specijalni plan za jug Srbije u šest tačaka koje obuhvataju oblasti industrijalizacije sa investicijama i subvencijama, zatim infrastrukturu, turizam, poljoprivredu i ostanak mladih na selu, ulaganje u obrazovanje i razvoj zdravstvene mreže.
Politički filozof Dragoljub Kojčić kaže za Kurir da političku istoriju vrlo precizno obeležavaju veliki govori državnika s karakterom, kakvi su bili Vinston Čerčil i Šarl de Gol.
- Očigledno je da se ciklusi društvenih promena smenjuju ovih dana u Srbiji i da je Aleksandar Vučić u Kragujevcu održao snažnu besedu koja ima istorijski karakter. Ako je neko do sada i tumarao za blokaderskim maglama i lažima, posle spektakularnog mitinga u Kragujevcu više neće imati alibi da mu nešto nije bilo jasno. Uzimajući u obzir to da se Vučić obratio iz epicentra srpskog geografskog i istorijskog prostora, iz Šumadije, iz grada u kome je pročitan hatišerif kojim počinje epoha slobodne i suverene Srbije, Vučić je naglasio da više niko, ni strane službe ni ovdašnji blokaderi, neće moći da sruši Srbiju. Ovaj miting je pokazao i sinergiju građana sa svojim liderom, poštovanje prema onome što je uradio za ovih 14 godina i poverenje da će uspešno realizovati viziju budućnosti.
Politički analitičar Stevica Deđanski nema dilemu da ljudi bezuslovno veruju Vučiću jer dobro znaju kakve rezultate je isporučio!
- Svedoci smo kakvu podršku narod daje čoveku koji obećava razvoj i u budućnosti. Dakle, bez agresije i bez izmišljenih floskula, on obećava nastavak razvoja i čuvanje mira i stabilnosti, a to je ono što građane interesuje. Muka je svima ovima bez ideje, bez ikakvog plana, i na kraju bez ikakvih ljudi da to vide - konstatovao je Stevica Deđanski.
Kurir Politika