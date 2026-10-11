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Sve godine otkako je na vlasti Aleksandar Vučić, doskorašnji predsednik, a sada nosilac liste "Ujedinjena Srbija" i kandidat za premijera, imao je najjačeg mogućeg saveznika: svoj narod. A ko iza sebe ima tu snagu, nikada ne može biti poražen, ma kolika sila bila protiv njega.

Fenomenalna atmosfera koja je vladala u hali "Jezero" u Kragujevcu, gde je u petak održan veličanstveni skup, prenela se i na jučerašnji događaj u Leskovcu. Ipak, čak i važnije od te atmosfere bilo je to što je Vučić pred žiteljima ovog dela naše zemlje predstavio specijalni plan za jug Srbije u šest tačaka koje obuhvataju oblasti industrijalizacije sa investicijama i subvencijama, zatim infrastrukturu, turizam, poljoprivredu i ostanak mladih na selu, ulaganje u obrazovanje i razvoj zdravstvene mreže.

Aleksandar Vučić Foto: Nemanja Nikolić, Kurir

Politički filozof Dragoljub Kojčić kaže za Kurir da političku istoriju vrlo precizno obeležavaju veliki govori državnika s karakterom, kakvi su bili Vinston Čerčil i Šarl de Gol.

Dragoljub Kojčić
Dragoljub Kojčić Foto: Kurir Televizija

- Očigledno je da se ciklusi društvenih promena smenjuju ovih dana u Srbiji i da je Aleksandar Vučić u Kragujevcu održao snažnu besedu koja ima istorijski karakter. Ako je neko do sada i tumarao za blokaderskim maglama i lažima, posle spektakularnog mitinga u Kragujevcu više neće imati alibi da mu nešto nije bilo jasno. Uzimajući u obzir to da se Vučić obratio iz epicentra srpskog geografskog i istorijskog prostora, iz Šumadije, iz grada u kome je pročitan hatišerif kojim počinje epoha slobodne i suverene Srbije, Vučić je naglasio da više niko, ni strane službe ni ovdašnji blokaderi, neće moći da sruši Srbiju. Ovaj miting je pokazao i sinergiju građana sa svojim liderom, poštovanje prema onome što je uradio za ovih 14 godina i poverenje da će uspešno realizovati viziju budućnosti.


Politički analitičar Stevica Deđanski nema dilemu da ljudi bezuslovno veruju Vučiću jer dobro znaju kakve rezultate je isporučio!

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Prof. dr Stevica Deđanski Foto: Kurir Televizija

- Svedoci smo kakvu podršku narod daje čoveku koji obećava razvoj i u budućnosti. Dakle, bez agresije i bez izmišljenih floskula, on obećava nastavak razvoja i čuvanje mira i stabilnosti, a to je ono što građane interesuje. Muka je svima ovima bez ideje, bez ikakvog plana, i na kraju bez ikakvih ljudi da to vide - konstatovao je Stevica Deđanski.

Kurir Politika

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