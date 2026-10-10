"ŠTA JE NJIHOVA SPOLJNA POLITIKA, ZNA LI IKO?" Vučić demaskirao planove blokadera: Ne smeju da kažu, jer narod želi nezavisnu, slobodnu i slobodarsku Srbiju
- Aleksandar Vučić je na Instagramu kritikovao opoziciju zbog spoljne politike i pitanja sankcija Rusiji.
- Poručio je da bi, po njegovim rečima, sankcije bile uvedene prvog dana, dok je Srbija do sada čuvala prijateljstvo s Rusijom i jeftiniji gas.
Nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija" Aleksandar Vučić poručio je putem Instagrama da tzv. "studentska lista" ne sme narodu da kaže koja je njihova spoljna politika.
- Šta je njihova spoljna politika, zna li iko? Ima li odgovora na pitanje hoće li da uvode sankcije Ruskoj Federaciji? Nema. A hoće. Naravno da hoće, i to prvi dan će da urade, ukoliko bi dobili vaše poverenje - rekao je Vučić.
- A mi smo četiri i po godine izdržali sukobe u Ukrajini, i čuvali smo tradicionalno prijateljstvo sa Rusima, i nismo uvodili sankcije. I zbog toga i danas, između ostalog, imamo jeftiniji gas nego bilo ko drugi u Evropi - dodao je Vučić.
- Ne smeju narodu da kažu šta je njihova spoljna politika, jer narod želi nezavisnu, slobodnu i slobodarsku Srbiju - stoji u opisu objave.
Kurir.rs