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Nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija" Aleksandar Vučić poručio je putem Instagrama da tzv. "studentska lista" ne sme narodu da kaže koja je njihova spoljna politika.

- Šta je njihova spoljna politika, zna li iko? Ima li odgovora na pitanje hoće li da uvode sankcije Ruskoj Federaciji? Nema. A hoće. Naravno da hoće, i to prvi dan će da urade, ukoliko bi dobili vaše poverenje - rekao je Vučić.

- A mi smo četiri i po godine izdržali sukobe u Ukrajini, i čuvali smo tradicionalno prijateljstvo sa Rusima, i nismo uvodili sankcije. I zbog toga i danas, između ostalog, imamo jeftiniji gas nego bilo ko drugi u Evropi - dodao je Vučić.

- Ne smeju narodu da kažu šta je njihova spoljna politika, jer narod želi nezavisnu, slobodnu i slobodarsku Srbiju - stoji u opisu objave.