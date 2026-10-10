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Javna tužiteljka Bojana Savović, jedna od predstavnica Proglasa, napravila je skandal na advokatskom savetovanju koje se održava na Zlatiboru, pošto je kao učesnik jednog panela govorila o navodnoj torturi "policije nad građanima" i najavila da će, kada "dođe do promene vlasti", praktično da hapsi kolege sudije i tužioce i da "zavede red u policiji i pravosuđu", otkriva izvor Kurira.

Prema navodima našeg sagovornika koji je bio učesnik skupa, Savović je ostavila utisak da bi "najradije streljala svakoga ko misli drugačije i veruje u aktuelnu vlast".

Sedmo advokatsko savetovanje, koje Advokatska komora Beograda organizuje od 9. do 11. oktobra, okuplja advokate, sudije i javne tužioce, a među temama je i policijska tortura i zloupotreba policijskih ovlašćenja u Srbiji".

Naši sagovornici navode da je Savović, učestvujući kao panelistkinja, raspravu o postupanju policije pretvorila u napad na kolege i najavu obračuna posle promene vlasti.
- Osim toga, iznosila je netačne podatke i ceo nastup je ličio na predstavljanje programa Proglasa, odnosno takozvane "Studentske liste" i obračun sa aktuelnim režimom. Ono što je govorila ličilo je na sve osim na obraćanje pravnika, i to ne bilo kog pravnika već tužioca - navodi naš sagovornik.

Podsećamo da ovo nije prvi put da Savović upućuje pretnje kolegama. Pre nepune dve nedelje u „Utisku nedelje“, javno je govorila o trajnom "uklanjanju" pojedinih ljudi iz sudstva, policije i tužilaštva, uz poruku da „budu odstranjeni zauvek i žigosani u javnosti zbog toga“.

Savović je u toj emisiji tražila da zakoni, organi i procedure budu pripremljeni pre promene vlasti koju otvoreno priželjkuje, "kako otpušteni kasnije ne bi dobili sudske sporove, vratili se na posao i naplatili odštetu".

Kurir.rs

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