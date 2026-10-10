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Haos je izbio na današnjem blokaderskom skupu u Nišu!

Foto: Kurir

Foto: Kurir

Sve je počelo kada se na skupu pojavilo nekoliko maloletnika koji su nosili zastavu sa likom Ratka Mladića.

00:27 1 Došli na blokaderski skup s zastavom Ratka Mladića, pa oterani Izvor: Kurir

00:47 2 Došli na blokaderski skup s zastavom Ratka Mladića, pa oterani Izvor: Kurir

Najviši funkcioneri tzv. studentske liste su odmah reagovali i to izuzetno grubo. Maloletnicima su oteli zastavu, a potom ih brutalno oterali sa skupa.

Foto: Kurir

U tom napadu na maloletnike prednjačio je Vojkan Mladenović, jedan od funkcionera tzv. studentske liste.

Foto: Kurir