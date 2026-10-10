Politika
HAOS U NIŠU! BLOKADERI NAPALI MALOLETNIKE ZBOG ZASTAVE S LIKOM RATKA MLADIĆA! Lično ih oterao funkcioner tzv. studentske liste koji je član i Albanske koalicije
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Haos je izbio na današnjem blokaderskom skupu u Nišu!
Foto: Kurir
Foto: Kurir
Sve je počelo kada se na skupu pojavilo nekoliko maloletnika koji su nosili zastavu sa likom Ratka Mladića.
Najviši funkcioneri tzv. studentske liste su odmah reagovali i to izuzetno grubo. Maloletnicima su oteli zastavu, a potom ih brutalno oterali sa skupa.
Foto: Kurir
U tom napadu na maloletnike prednjačio je Vojkan Mladenović, jedan od funkcionera tzv. studentske liste.
Foto: Kurir
Inače, Vojkan Mladenović je istovremeno prijavljen i kao zamenik člana izborne komisije "Albanske koalicije", sa kojom je tzv. studentska lista uspostavila tesnu saradnju.
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