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Haos je izbio na današnjem blokaderskom skupu u Nišu! 

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Foto: Kurir

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Foto: Kurir

Sve je počelo kada se na skupu pojavilo nekoliko maloletnika koji su nosili zastavu sa likom Ratka Mladića.

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1 Došli na blokaderski skup s zastavom Ratka Mladića, pa oterani Izvor: Kurir

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2 Došli na blokaderski skup s zastavom Ratka Mladića, pa oterani Izvor: Kurir

Najviši funkcioneri tzv. studentske liste su odmah reagovali i to izuzetno grubo. Maloletnicima su oteli zastavu, a potom ih brutalno oterali sa skupa.

Vojkan Mladenović
Foto: Kurir

U tom napadu na maloletnike prednjačio je Vojkan Mladenović, jedan od funkcionera tzv. studentske liste. 

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Foto: Kurir

Inače, Vojkan Mladenović je istovremeno prijavljen i kao zamenik člana izborne komisije "Albanske koalicije", sa kojom je tzv. studentska lista uspostavila tesnu saradnju.