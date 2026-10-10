- Kakva energija večeras u Krčedinu. Ovo su ljudi koji vole Srbiju, koji su je branili i odbranili od blokaderskog nasilja i mržnje. I sad smo se ujedinili za njenu budućnost! I pobedićemo jer na listi imamo najboljeg kandidata za premijera i ljude čija su vam imena poznata, jer imamo rezultate koje vidite gde god se okrenete i imamo program za budućnost Srbije! Lista broj 1: Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija! Do ubedljive pobede! - poručio je iz Krčedina.

- Divan je kićeni Srem. Divno je večeras u Starim Banovcima sa našim narodom, da čujemo šta misle, da se dogovorimo kako ćemo dalje, da se malo i proveselimo. Samo ujedinjeni možemo dalje da gradimo našu Srbiju, da se u njoj živi još bolje, da dalje rastu plate i penzije.

Mir, stabilnost, jedinstvo i sloga su vrednosti oko kojih smo se okupili! Naša politika spaja, a ne deli! Zato ćemo 25. oktobra ubedljivo pobediti za naš narod i za našu Srbiju, jer oni zaslužuju najbolje! - poručio je Vučević.