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Više od tri hiljade zdravstvenih radnika i građana su pružili svoju podršku listi "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija" na trbini "Ujedinjeni za zdravlje" u Nišu.

Prvi put, apolitički lekari javno su podržali listu "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija".

Dr Nenad Ilić i doc. dr Mlađan Golubović, ističući da nastupaju kao apolitični lekari, javno su podržali listu broj jedan, „Aleksandar Vučić – Ujedinjena Srbija”.

- Ja svojim imenom i prezimenom snažno podržavam listu broj jedan, ‘Aleksandar Vučić – Ujedinjena Srbija’, jer je Aleksandar Vučić podigao UKC Niš, gradi novo porodilište i ulaže u razvoj zdravstva u Srbiji - poručio je doc. dr Milan Lazarević, v. d. direktora UKC Niš.

1/4 Vidi galeriju Tribina Ujedinjeni za zdravlje u Nišu Foto: Ustupljene fotografije

Veliko interesovanje za tribinu "Ujedinjeni za zdravlje"

Više od tri hiljade zdravstvenih radnika i građana okupilo se na zdravstvenoj tribini "Ujedinjeni za zdravlje" u Nišu, pokazujući veliko interesovanje za pitanja zdravstvene zaštite, ulaganja u zdravstveni sistem i budućnost zdravstva u Srbiji.

Tribina je bila prilika da se razgovara o značaju dostupne i kvalitetne zdravstvene zaštite, unapređenju uslova lečenja i položaju pacijenata, ali i o rezultatima i projektima koji se realizuju u zdravstvenim ustanovama.

Posebnu pažnju privukla je podrška koju su dr Nenad Ilić i doc. dr Mlađan Golubović javno izrazili listi "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", naglašavajući da nastupaju kao apolitični lekari.

Lazarević: "Pacijent je svetinja, briga za svakog čoveka je naša misija"

Doc. dr Milan Lazarević istakao je da su ulaganja u zdravstvo, razvoj Univerzitetskog kliničkog centra Niš i izgradnja novog porodilišta od posebnog značaja za građane juga Srbije.

- Za mene je pacijent svetinja. Zdravstvo mora da bude u službi građana, a naš posao je da svakom čoveku obezbedimo brigu, pažnju i najbolju moguću zdravstvenu zaštitu. Građani juga Srbije zaslužuju savremene uslove lečenja, modernu opremu i stručne medicinske timove.

Izgradnja novog porodilišta predstavlja ulaganje u budućnost Srbije, u naše porodice, majke i decu. To je projekat koji ima značaj za čitav region i za generacije koje dolaze.

Moramo da nastavimo da razvijamo zdravstveni sistem, da unapređujemo uslove rada i da pacijent bude u središtu svake naše odluke. Briga za svakog čoveka nije samo poruka, već obaveza koju svakodnevno moramo da ispunjavamo - poručio je Lazarević.

Foto: Ustupljene fotografije

Novo porodilište i razvoj UKC Niš za budućnost juga Srbije

Izgradnja novog porodilišta jedan je od važnih projekata za budućnost zdravstva u Nišu i čitavom regionu. Savremeni uslovi za porođaj i negu majki i novorođenčadi predstavljaju značajno ulaganje u zdravlje stanovništva i kvalitet zdravstvene zaštite.

Razvoj UKC Niš, unapređenje medicinskih usluga i ulaganje u opremu i kadrove od posebnog su značaja za građane juga Srbije, koji zaslužuju da što veći broj zdravstvenih usluga dobiju u svojoj sredini, bez potrebe da zbog lečenja odlaze u Beograd.

Poruke sa tribine "Ujedinjeni za zdravlje" usmerene su na značaj razvoja zdravstva, brige o pacijentima i stvaranja uslova za kvalitetnije lečenje: Briga za svakog čoveka, to je naša misija.

Pogledajte program za Jug Srbije u našem tekstu u nastavku.