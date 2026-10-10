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Predsednica Skupštine Srbije i vršilac dužnosti predsednika države Ana Brnabićpozvala je Evropski parlament da pošalje posmatračku misiju na vanredne parlamentarne izbore u Srbiji, zakazane za 25. oktobar.

Informaciju je na društvenoj mreži Iks objavio Đorđe Bojović, koji se bavi pitanjima Zapadnog Balkana u Evropskom parlamentu.

"Stigao poziv! U minut do, Ana Brnabić je ipak odlučila da pošalje poziv Evropskom parlamentu za posmatranje izbora. EP je spreman da pošalje punu misiju od sedam evroposlanika, koji stižu u četvrtak 22. oktobra", naveo je Bojović na svom nalogu.

Poziv je stigao nakon što je prethodnih dana navedeno da Evropski parlament nije dobio neophodan zvanični poziv srpskih vlasti, iako je slanje delegacije od sedam evroposlanika već bilo odobreno. Rok za organizovanje misije istekao je 8. oktobra.

Radio Slobodna Evropa je 9. oktobra preneo da poziv do tada nije bio upućen, čime je doveden u pitanje dolazak delegacije, ali je Evropski parlament naveo da može da sačeka do ponedeljka slanje poziva.

Evropski parlament još treba da potvrdi prijem poziva i konačan dolazak delegacije.

Evropski parlament je učestvovao u međunarodnom posmatranju prethodnih parlamentarnih izbora u Srbiji, održanih 17. decembra 2023. godine. Tada je delegacija od pet evroposlanika bila deo međunarodne posmatračke misije koju je predvodio OEBS, odnosno njegova Kancelarija za demokratske institucije i ljudska prava (ODIHR).

Posmatrači Evropskog parlamenta učestvuju u praćenju izbornog procesa, sastaju se sa izbornim institucijama, političkim akterima, civilnim društvom i medijima, a na dan izbora prate otvaranje biračkih mesta, glasanje i brojanje glasova na odabranim lokacijama. Njihova zapažanja doprinose međunarodnoj proceni izbornog procesa.

ODIHR je već rasporedio svoju posmatračku misiju za izbore 25. oktobra. Prema podacima te organizacije, misija obuhvata osnovni tim od 14 stručnjaka, 30 dugoročnih posmatrača i planirano angažovanje 300 kratkoročnih posmatrača na dan izbora.