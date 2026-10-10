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Republička izborna komisija (RIK) odbila je večeras prigovor liste "Studentska lista - Studenti pobeđuju" da preispita odluku o biračkim mestima u inostranstvu i odredi dodatna mesta za glasanje dijaspore na vanrednim parlamentarnim izborima 25. oktobra.

Deo članova RIK naveo je, obrazlažući odluku, da je istekao rok od 72 sata za donošenje i objavljivanje odluke o prigovoru.

Predsednik RIK Vladimir Dimitrijević rekao je da je Ministarstvo spoljnih poslova ovlašćeni predlagač za biračka mesta u inostranstvu i ponovio da je RIK vezan predlozima ovlašćenih predlagača.

U prigovoru Studentske liste navodi se da se iz obrazloženja Ministarstva ne vidi zašto nisu otvorena biračka mesta u gradovima u kojima postoje diplomatsko-konzularna predstavništva, i u kojima je prijavljen dovoljan broj birača i gde ne postoje bezbednosne smetnje, kao i u mestima u kojima su tradicionalno otvarana biračka mesta.

Takođe obijen je i prigovor predstavnika Studentske liste na Odluku o određivanju vremena početka i završetka glasanja na biračkim mestima u inostranstvu.

Kurir.rs/Tanjug

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