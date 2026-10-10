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Potpredsednik Glavnog odbora Srpske napredne stranke Siniša Mali posetio je danas Oplenačku berbu u Topoli i izjavio da ovaj grad epitet vinske prestonice Šumadije nosi s punim pravom, jer, kako je istakao, tradicija i kultura vinogradarstva odišu na svakom koraku i sve ukazuje na to da je Topola jedan od najvažnijih centara vinske kulture u Srbiji.

- Posebno je tako za vreme manifestacije koja slavi grožđe, vino, vinogradare i bogato narodno stvaralaštvo. I ja sam danas imao priliku budem deo te manifestacije, da budem deo 63. Oplenačke berbe i Sabora izvornog narodnog stvaralaštva koji se održava u Topoli. Da vidim koliko Oplenačko vinogorje ima dugu tradiciju uzgajanja vinove loze - napisao je on na svom Instagram nalogu.

Istakao je da je uživao u razgovoru sa vrednim domaćinima, vinogradarima, koji su predstavili svoja vina i upoznali ga sa planovima za naredni period. Dodao je da se još jednom pokazalo da vinogradarstvo i vinarstvo u Srbiji predstavljaju bogatu tradiciju, uz snažan savremeni razvoj.

- Video sam i koliko nam je bogato narodno stvaralaštvo koje predstavlja temelj kulturnog identiteta jednog naroda. Očuvanje tradicije i narodnog stvaralaštva ima neprocenjiv značaj za svaki narod. I zato je glas za listu pod brojem jedan, listu Srpske napredne stranke "Aleksandar Vučić – Ujedinjena Srbija", glas za očuvanje tradicije, ali i glas za razvoj i napredak moderne Srbije - naglasio je on.

Ocenio je da je to glas da se nastavi ići napred čuvajući naše narodno stvaralaštvo.

- Da nastavimo sa aktivnim ulaganjem u vinogradarstvo i vinarstvo. Da podstaknemo mlade da ostanu na svojoj dedovini, da tu zasnivaju porodice. Da svi zajedno, ujedinjeni, učinimo Srbiju još boljim mestom za život - poručio je Mali.