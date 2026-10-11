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Gradonačelnik Subotice i član Glavnog odbora SNS Stevan Bakić preminuo je posle duge i teške bolesti.

Tim povodom oglasio se Aleksandar Vučić.

"Sa velikom tugom sam primio vest o odlasku našeg Stevana, istinskog prijatelja, saborca i velikog čoveka koji je kroz život i politiku koračao uspravno i dostojanstveno, dok je ogroman teret svojih dužnosti nosio tiho, odmereno i razborito.

Znam da je svaku borbu za Srbiju vodio neustrašivo i sa dubokim ljudskim integritetom, ostajući nepokolebljivo privržen svojoj zemlji i narodu, zajedničkim ciljevima, vrednostima i našoj političkoj porodici, Srpskoj naprednoj stranci, u koju je verovao svim srcem. Pripadao je onom krugu ljudi sa kojima mi je bila čast da delim i dobro i zlo, jer je uvek sa ponosom isticao da je borba za Srbiju kakvu želimo, vredna svake žrtve", rekao je Vučić i dodao:

Foto: Grad Subotica

"Bio je neizmerno ponosan na bogatstvo različitosti koje krase njegovu Suboticu. Građani svih zajednica uzvraćali su mu iskrenim poštovanjem, koje je i on uvek pokazivao prema svima, bez razlike. Njegova najveća snaga nije bila samo u tome što je išao dalje uprkos svim teškoćama, već u tome što je nastavljao da se bori i kada su mnogi drugi ostajali bez snage ili hrabrosti.

Imao je odvažnost da stane pred najveće prepreke, kao i mudrost da ih prevaziđe. Nakon svih teških i velikih bitaka koje je dobio na političkom polju, izgubio je onu najtežu, sa opakom i surovom bolešću."

"Srbija je izgubila velikog patriotu, Subotica gradonačelnika koji je domaćinski i savesno brinuo o svim njenim građanima, a ja saborca kojem ću uvek biti zahvalan za svaku podeljenu brigu, svaku veliku pobedu i iskreno, čisto prijateljstvo koje vreme ne može da izbriše.

Počivaj u miru, dragi moj Stevane. Tvoja ljubav prema narodu i nepokolebljiva borba za jaku i ponosnu Srbiju, ostaju inspiracija da ovu bitku iznesemo do pobede. Mi nastavljamo naš zacrtani put, spremni da izgradimo Srbiju kakvu si sanjao i za kakvu si živeo", poručio je Vučić.